Entre Ríos

Este jueves se define si va a juicio la causa por enriquecimiento ilícito atribuido a Urribarri

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dictó un cuarto intermedio hasta el jueves 5, cuando dará a conocer si remite a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito endilgado a Sergio Urribari, o hace lugar al pedido de dos pericias que la defensa considera claves. Se trata de la informática, que aportó la evidencia, y la contable, por aludidas diferencias en los montos atribuidos.