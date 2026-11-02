Tras los acuerdos probatorios

Caso Urribarri: las defensas insisten en una pericia oficial para aclarar los montos imputados

Fue con acuerdo de las defensas, que volvieron a oponerse a la incorporación de un informe informático, que está en trámite ante el STJ, y a pedir una pericia contable que aclare las diferencias en los montos imputados.