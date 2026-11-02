El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dictó un cuarto intermedio hasta el martes 3 a las 9:30, para escuchar a las defensas del ex gobernador, Sergio Urribarri, en manos de Miguel Cullen, y del empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, en las de Ignacio Díaz y José Velázquez, en la etapa de admisión de evidencia de la audiencia de remisión a juicio de la causa que los investiga por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. Otro imputado, Rubén Ángel Martínez, reconoció los hechos que se le imputaron y resolvió su situación en un juicio abreviado en el que acordó una pena de cumplimiento condicional.
Caso Urribarri: las defensas insisten en una pericia oficial para aclarar los montos imputados
Fue con acuerdo de las defensas, que volvieron a oponerse a la incorporación de un informe informático, que está en trámite ante el STJ, y a pedir una pericia contable que aclare las diferencias en los montos imputados.
Este lunes, los fiscales, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, expusieron su legajo de evidencias a debatir en el futuro debate oral y público. Así, a los acuerdos probatorios que lograron con los defensores, se incorporó la evidencia documental, compuesta por cientos de mail, comunicaciones e informes de organismos oficiales, nacionales y provinciales; entes descentralizados; organismos de control; entidades bancarias; empresas de telefonía; empresas particulares de bienes y servicios; y clubes de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otras; y los 19 testigos propuestos por los acusadores.
La defensa prestó su acuerdo a la incorporación de la evidencia, tal como se adelantó al inicio de la audiencia, pero dejó en claro que prestar el consentimiento para su incorporación no implicaba darlo respecto del valor probatorio de la evidencia, que se debatirá en el contradictorio.
En aquella línea, las defensas sí se opusieron a la incorporación del informe que realizó el perito del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal (MPF), reiterando un planteo que vienen formulando desde el inicio de la pesquisa por la presunta falta de idoneidad del funcionario para acometer la medida.
Las defensas recordaron que aquel punto de conflicto está pendiente de resolución por un recurso de queja que se presentó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), tras pasar por todas las instancias recursivas inferiores, sin éxito, por lo que consideraron que sería contradictorio acordar la incorporación de evidencia que vienen cuestionando con mucha convicción, pero sin resultados. También propusieron, en subsidio si la Sala Penal rechaza el planteo, la realización de un informe de parte a cargo del perito que ya objetó el informe oficial.
Montos en disputa
Otro punto de conflicto surge de otro informe. Se trata del informe contable del MPF, que se consideró el esqueleto de la imputación. Las defensas expusieron que en la audiencia de remisión surgió una supuesta diferencia en los montos endilgados en el relato del hecho y en las conclusiones del informe pericial contable que realizaron una contadora del MPF y uno de parte.
Fiscalía respondió que no existe ninguna diferencia que dificulte el derecho de defensa en juicio ni vulnere garantías constitucionales. Así, aportó que hay documental que no consta en el informe contable que da cuenta, con el grado de probabilidad que la etapa exige, de operaciones que se consignaban a nombre de Cardona Herreros, pero los beneficiarios eran Urribarri y su familia.
Para salir de aquel brete, las defensas volvieron a plantear la necesidad de una pericia contable a cargo de peritos del STJ, con puntos de pericia ofrecidos por ambas partes. La defensa consideró “indispensable” la realización de la nueva pericia que tenga esta condición, distinta a la de un informe.
Documental y testigos
En esta etapa de la admisión de la evidencia, las partes dividieron la documental a incorporar entre la que se agregará con testigos de acreditación y la que no. Así, hubo acuerdos con los testigos que Fiscalía llevará al debate, y con los de las defensas, entre los que se destacan varios ex futbolistas como “El Polaco” Adrián Bastid y Bruno Urribarri, entre otros que trabajaron en Grecia.
Entre los testigos vinculados al ambiente del fútbol, se citó a autoridades y administrativos de Boca Juniors, River Plate, Atlético de Rafaela y Argentinos Juniors; como a miembros de la AFA. La intención de la defensa es que aporten información sobre las particularidades de trabajar fuera del país. Es un punto fuerte de la defensa del ex gobernador, que cuestiona que se le endilgan como suyos recursos y bienes que serían de sus hijos y fruto de su trabajo. En este sentido, la pericial solicitada intenta exponer que las sumas que se le endilgan a Urribarri sin poder justificar, sería, según la teoría de la defensa, del bolsillo de sus familiares.