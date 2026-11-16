En San Jorge y Rafaela

Dos sobreseimientos tras realizar trabajos comunitarios en una parroquia y una vecinal

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe declaró extinguida la acción penal en dos causas por tenencia simple de estupefacientes. Un hombre realizó trabajos de jardinería en una parroquia y una mujer cumplió tareas de limpieza y mantenimiento en una vecinal. Ambos completaron las obligaciones impuestas durante las suspensiones de juicio a prueba.