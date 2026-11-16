Dos personas que habían sido procesadas por tenencia simple de estupefacientes lograron cerrar sus respectivas causas penales después de cumplir tareas comunitarias en instituciones de San Jorge y Rafaela.
Dos sobreseimientos tras realizar trabajos comunitarios en una parroquia y una vecinal
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe declaró extinguida la acción penal en dos causas por tenencia simple de estupefacientes. Un hombre realizó trabajos de jardinería en una parroquia y una mujer cumplió tareas de limpieza y mantenimiento en una vecinal. Ambos completaron las obligaciones impuestas durante las suspensiones de juicio a prueba.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe declaró extinguida la acción penal y dictó sus sobreseimientos, luego de constatar que habían cumplido las condiciones establecidas al concederles la suspensión del juicio a prueba.
Las resoluciones fueron emitidas el 11 y el 13 de noviembre de 2026 y tienen como denominador común una alternativa al avance del proceso penal que, en estos casos, tuvo como destinatarias a dos instituciones de la comunidad: la parroquia San Jorge y la vecinal Virgen del Rosario.
Parroquia San Jorge
En el primero de los expedientes, un hombre de 42 años, jornalero municipal y changarín, había sido procesado el 23 de abril de 2021 y posteriormente requerido a juicio por la presunta comisión del delito de tenencia simple de estupefacientes.
El imputado solicitó la suspensión del proceso a prueba ante el juez José María Escobar Cello. El beneficio fue concedido por el plazo de un año, con la obligación de realizar durante seis meses tareas comunitarias de mantenimiento y jardinería en la parroquia San Jorge, de la ciudad homónima, con una carga horaria de seis horas semanales.
La institución religiosa constituye una referencia comunitaria de esa localidad del departamento San Martín. Su templo parroquial está ubicado sobre avenida San Martín 1057 y forma parte de la estructura de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz.
Una vez transcurrido el período establecido, el tribunal verificó que se encontraban satisfechos los requisitos legales para declarar extinguida la acción penal. También tuvo en cuenta que el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia no registraba la comisión de nuevos delitos posteriores al hecho investigado.
Vecinal de Rafaela
La otra resolución, dictada el 11 de noviembre, benefició a una mujer de 26 años que había sido procesada y requerida a juicio por el mismo delito.
En su caso, la suspensión del juicio a prueba fue concedida el 24 de septiembre de 2025, durante una audiencia realizada ante el vocal de Cámara Emilio Rosatti.
La medida se extendió por un año y contempló seis meses de tareas de limpieza, mantenimiento y colaboración en la vecinal Virgen del Rosario, de Rafaela. Los controles efectuados permitieron acreditar que la imputada completó la totalidad de las actividades comprometidas.
La entidad barrial funciona como un espacio de encuentro y organización comunitaria en el sector norte de la ciudad. Su sede se encuentra en el entorno de las calles Pascual Brusco y Santiago Shine, donde también se desarrollan actividades sociales y deportivas.
Al igual que en el expediente de San Jorge, el informe del Registro Nacional de Reincidencia no consignó nuevos delitos posteriores al que había originado la investigación.
Extinción de la acción penal
En ambos pronunciamientos, el TOF consideró cumplidos los recaudos establecidos en el cuarto párrafo del artículo 76 ter del Código Penal. Esa disposición contempla la extinción de la acción penal cuando, durante el período fijado para la suspensión del juicio a prueba, se cumplen las condiciones impuestas por el tribunal.
En consecuencia, se dispuso el sobreseimiento de las dos personas. Finalmente, en ambos expedientes se ordenó la destrucción de los estupefacientes secuestrados, mediante actos públicos cuya fecha será establecida oportunamente.