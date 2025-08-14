#HOY:

Tensión en un supermercado: intentó robar, se encerró en el baño y terminó detenido

Un hombre fue sorprendido llevándose mercadería sin pagar, agredió al personal y terminó encerrado. La policía lo redujo y lo trasladó a la comisaría.

Momentos de tensión se vivieron en el supermercado ubicado en Zavalla y Gral López.
La mañana de este jueves, lo que parecía una jornada habitual en un supermercado ubicado en la intersección de avenida General López y Dr. Zavalla, en la ciudad de Santa Fe, terminó convirtiéndose en una escena de tensión y sorpresa para clientes y empleados.

Poco después de las 10:40, un hombre mayor de edad fue sorprendido cuando intentaba llevarse mercadería sin pagar. Al ser advertido, reaccionó de forma violenta y trató de agredir al personal. Ante la intervención de los trabajadores, el sujeto optó por correr y refugiarse en el baño del local, donde se "atrincheró" e inició un tenso intercambio verbal con quienes buscaban que deponga su actitud.

El episodio fue informado al 911 y en pocos minutos llegaron patrulleros de la Unidad Regional I. La situación se tornó delicada, por lo que los uniformados iniciaron una breve negociación para lograr que el hombre saliera pacíficamente. Sin embargo, su comportamiento agresivo obligó a que fuera reducido por la fuerza y esposado.

Finalmente, el individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, en el supermercado, algunos clientes todavía comentaban la insólita escena que habían presenciado.

