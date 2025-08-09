#HOY:

Se negó a que le retengan el auto y se atrincheró frente al Cullen

El episodio ocurrió este sábado en horas de la tarde sobre avenida Freyre.

El momento del traslado del vehículo.
 22:33
 / 
Por: 

Un chofer de una aplicación de transporte se atrincheró dentro de su vehículo este sábado frente al Hospital Dr. José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

En base al relato de los inspectores, el hombre de 81 años se negó a descender del automóvil luego de que el mismo fuera inspeccionado. El personal de tránsito de la capital santafesina identificó el cartel de remis, pero no los papeles correspondientes, lo que derivó en la medida del conductor.

En el lugar del incidente intervinieron inspectores municipales, personal del Grupo de Seguridad Institucional (GSI) y efectivos policiales del Comando Radioeléctrico.

Así se vio el altercado desde el Hospital Cullen.Así se vio el altercado desde el Hospital Cullen.

El primer reporte policial indica que no se registran lesionados. La zona permaneció acordonada mientras se llevaban a cabo las negociaciones para que el hombre deponga su actitud.

El Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, es uno de los edificios provinciales incorporados al proyecto que va a financiar la Agencia Francesa de Desarrollo. Crédito: Manuel Fabatía.Imagen ilustrativa. Hospital José María Cullen. Crédito: Manuel Fabatía.

Tras el diálogo, el hombre descendió del vehículo por sus propios medios y el personal de tránsito procedió a retener el rodado.

Este hecho generó la intervención policial para mantener el orden y garantizar la seguridad en la zona durante el tiempo que duró el incidente.

