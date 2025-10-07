Juzgan a un abogado

Seis testigos fueron convocados para declarar esta semana en la causa vivero narco de Arroyo Leyes

Este miércoles se reanuda el debate que tiene en el centro de la escena a Osvaldo “Patato” Ceresole, quien aparece como responsable del programa de cannabis sativa, ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE).