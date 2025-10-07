Seis testigos fueron convocados para declarar esta semana en la causa vivero narco de Arroyo Leyes
Este miércoles se reanuda el debate que tiene en el centro de la escena a Osvaldo “Patato” Ceresole, quien aparece como responsable del programa de cannabis sativa, ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Los testigos declararán en el centro de la sala del TOF de Santa Fe. Foto: Flavio Raina
Media docena de testigos -tres civiles y tres miembros de las fuerzas de seguridad- fueron citados para este miércoles, para prestar declaración en el juicio oral y público que se lleva adelante contra el abogado Osvaldo Ernesto “Patato” Ceresole (57).
El acusado -el único de un grupo de ocho personas- está siendo juzgado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, por la denominada causa “Vivero narco”, cuando en el verano del 2024 fue allanado un predio rural en Arroyo Leyes donde se incautaron 1.531 plantas de marihuana que se producían en invernaderos.
Así encontraron la plantación en febrero de 2024 los uniformados que allanaron el predio. Foto: Archivo
Si bien los demás aceptaron condenas de entre 2 y 4 años de prisión en audiencias de juicios abreviados, Ceresole prefirió ir directamente a juicio, donde se defiende de las acusaciones del Fiscal General, Martín Suárez Faisal, que lo señala como el organizador de la red ilegal que se habría montado a partir de autorizaciones oficiales para la producción de cannabis con fines medicinales.
Producción de prueba
“El abogado”, como lo señalan los testigos que ya declararon en la causa, comenzó a ser juzgado el pasado miércoles 1 de octubre con la lectura del requerimiento de elevación fiscal y su declaración sobre las autorizaciones a su nombre ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE). El viernes de la semana pasada hubo una primera rueda en la que el tribunal escuchó a ocho testigos.
Y según acuerdo de partes, se aguarda que este miércoles, a partir de la una de la tarde, declaren otra media docena de personas, entre las que se encuentran tres funcionarios policiales y tres civiles.
Fuentes del caso informaron a El Litoral que el tribunal, presidido por el juez rosarino Ricardo Moisés Vázquez, junto con sus pares santafesinos José María Escobar Cello y Luciano Lauría, citó a dos miembros de la Policía Federal Argentina, fuerza que realizó los allanamientos del 13 y 14 de febrero de 2024; además de una perito de la Gendarmería Nacional.
En cuanto a los civiles, se aguarda la presencia de otro ingeniero agrónomo -ya declararon tres profesionales del INASE-; un vecino de la zona de Arroyo Leyes; y un representante de la empresa que la finca contrataba para la provisión y aplicación de insumos químicos que fueron secuestrados en los allanamientos.
Tal como fuera informado oportunamente, una vez finalizada la etapa de producción de prueba, el juicio podría pasar a un cuarto intermedio de dos semanas, para retomar en la semana del 20 al 24 de octubre con la exposición de alegatos, palabras finales y lectura del veredicto por parte del TOF.
“Lechuga” iluminada
Hasta el momento declararon ocho testigos, los cuales a través de sus relatos expusieron al tribunal cómo fue descubierto el emprendimiento vegetal en el que se iba a sembrar “lechuga” y terminó teniendo una iluminación artificial propio de una cancha de fútbol.
El primer testigo contó que llamaba la atención la iluminación del predio. Foto: Archivo
Primero declaró un efectivo del Área de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el primero al que le llamó la atención la excesiva luminaria para un vivero, tal como podía apreciarse desde la ruta Nº 1. Fue el encargado de elevar la información que dio origen a la investigación llevada a cabo por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Santa Fe.
Luego depuso una vecina, cuya vivienda se encuentra a metros de donde crecía la exótica plantación. Y si bien dijo no haber visto el momento de la cosecha, aseguró que hubo al menos tres reposiciones de los ejemplares verdes. También confirmó el episodio en que se produjo un robo de plantas que fue repelido a tiros desde dentro del predio, que contaba con un importante sistema de custodia.
Los ingenieros
Sin dudas la parte medular fue la declaración de un ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que al momento de los allanamientos se encontraba a cargo del programa cannabis sativa, con sede en Caba.
El especialista contó que viajó a Santa Fe para inspeccionar el emprendimiento cuando fue allanado el predio y aseguró que no encontró ningún registro de que allí se estuviese desarrollando un plan específico para el mejoramiento de variedades. Luego, otros dos profesionales de la zona de Esperanza y Rafaela que lo acompañaban, ratificaron su participación en el operativo en comisión oficial.
Finalmente las partes escucharon a dos representantes de la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal Argentina, que tuvieron a cargo los allanamientos en Arroyo Leyes y también en un vivero indoor en calle Santiago del Estero al 3600 de Santa Fe. Y a un perito de Gendarmería Nacional que confirmó la presencia del compuesto psicoactivo THC en las plantas incautadas.
