Tía apuñaló a su sobrina frente a la escuela de La Guardia

Es de cuidado el estado de una mujer que fue apuñalada por otra, en un grave incidente ocurrido durante la mañana del miércoles en la puerta de la escuela Nº 941 "Juan Apóstol Martínez", en el distrito costero de La Guardia.
El ataque ocurrió antes de las 8 frente a la Escuela Nº 941. La víctima, de 40 años, fue trasladada al hospital Cullen.
Según se supo, la víctima, de 40 años, se dirigía al establecimiento junto a sus sobrinos cuando fue interceptada por otra mujer, quien sin mediar demasiadas palabras extrajo un cuchillo tipo tramontina y le provocó una herida en la zona izquierda del abdomen, entre la cintura y la cadera.
La lesionada llegó por sus propios medios hasta la dependencia policial de la zona, acompañada por su cuñada, donde relató lo sucedido. De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del 107 que, en cuestión de minutos, trasladó a la víctima hasta el Hospital José María Cullen para su atención.
La sorpresa fue mayúscula cuando se supo que la agresora fue la tía de la víctima, con quien —según se supo— mantenía conflictos desde el día anterior. Por estas horas la mujer está siendo buscada por la policía, mientras la Fiscalía ya tomó intervención en el caso.
El hecho generó fuerte conmoción entre docentes y padres que a esa hora dejaban a sus hijos en la escuela.
