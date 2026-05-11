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Unión
Peligro de extinción

Iba en una olla: el insólito rescate de una tortuga en Formosa

Durante una requisa en un transporte, gendarmes detectaron una actitud sospechosa en una pasajera que intentaba ocultar una olla metálica debajo de su asiento. Al inspeccionarla, descubrieron que dentro había un reptil vivo.

Detuvieron a una mujer que trasladaba una tortuga oculta en una olla.Detuvieron a una mujer que trasladaba una tortuga oculta en una olla.
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Efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” de Gendarmería Nacional interceptaron el traslado ilegal de un ejemplar de tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis Carbonarius) durante un operativo de rutina en la provincia de Formosa.

El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.286, en el marco de un control preventivo a un transporte de pasajeros de larga distancia.

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Durante la inspección del vehículo, los uniformados advirtieron una actitud sospechosa en una pasajera mayor de edad. Según el informe oficial, la mujer realizaba movimientos nerviosos con sus piernas en un intento por ocultar un objeto debajo de su asiento. Al solicitarle que exhibiera el contenido, el personal descubrió una olla de metal que, en su interior, resguardaba al animal vivo.

Protección animal

La especie rescatada se encuentra categorizada como amenazada y en peligro de extinción, por lo que su tenencia y traslado están estrictamente regulados. La mujer incurrió en una violación directa a las Leyes Provinciales Nº 1.060 y 1.314, que protegen la fauna silvestre y prohíben el tráfico de especies vulnerables dentro del territorio formoseño.

Gendarmería rescató a una tortuga de patas rojas.Gendarmería rescató a una tortuga de patas rojas.

Resguardo del ejemplar

Tras el operativo, el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de Clorinda tomó intervención inmediata, ordenando la detención de la involucrada y el resguardo preventivo del reptil.

Incautan una tortuga en peligro de extinción durante un control de ruta.Incautan una tortuga en peligro de extinción durante un control de ruta.

El ejemplar fue entregado a la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, donde especialistas evaluarán su estado sanitario para su posterior reinserción o cuidado en un centro especializado.

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