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Trató de robar una moto en el patio de una casa pero lo agarraron los dueños

El delincuente, de 23 años, fue condenado este miércoles a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El joven aceptó su responsabilidad al acordar un juicio de procedimiento abreviado.

El delincuente fue entregado a la policía por los dueños de la moto. Foto: ArchivoEl delincuente fue entregado a la policía por los dueños de la moto. Foto: Archivo
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Un joven de 23 años, identificado como Luciano Leonardo Franco, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras intentar sustraer un vehículo del patio de una vivienda en la ciudad de Santa Fe.

Al contar con antecedentes penales, la Justicia lo declaró reincidente y dispuso la unificación de la condena.

El fallo fue dictado por el juez Nicolás Falkenberg en los tribunales de la capital provincial, en el marco de un juicio de procedimiento abreviado.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rosana Peresín, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Detalles del hecho

El intento de robo ocurrió durante los últimos minutos del viernes 12 de junio de este año en un inmueble del barrio Liceo Norte.

El imputado escaló un tapial de un metro y medio de altura para ingresar al patio de la casa. Una vez dentro, cortó los cables de arranque de una motocicleta estacionada para intentar llevársela.

Los residentes de la vivienda advirtieron la maniobra, redujeron a Franco en el lugar y alertaron a la Central de Emergencias 911, permitiendo que la policía concretara la aprehensión.

Conformidad

La fiscal Peresín detalló que se le impuso un año y seis meses de prisión por la tentativa de robo calificado por escalamiento, monto que se unificó en tres años efectivos con una condena previa de modalidad condicional que el acusado aún no había terminado de cumplir.

La defensa de Franco y la propia víctima manifestaron su conformidad con la atribución delictiva, la calificación legal y la resolución adoptada en el acuerdo abreviado.

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