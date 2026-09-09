#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Vera

Bomberos rescataron a un gato atrapado en un árbol dentro del Hospital Zonal

El animal fue puesto a salvo y quedó al cuidado de una enfermera del centro de salud. El operativo fue realizado por personal de la Dirección General Zona Centro Norte.

Un vecino llamó al 911 para pedir auxilio. Foto: El LitoralUn vecino llamó al 911 para pedir auxilio. Foto: El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Efectivos del Cuartel Central de la Dirección General de Bomberos Zona Centro Norte intervinieron este miércoles en un exitoso operativo de rescate animal en la ciudad de Vera, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.

El hecho tuvo lugar en el predio del Hospital Zonal, ubicado sobre la calle Colón al 2700.

El alerta se recibió a través de una llamada al Servicio 911 de emergencias realizada por un vecino, quien advirtió la presencia del felino atrapado en las alturas.

Tras el aviso, la dotación partió de la dependencia a las 11.44 enhacia el lugar del incidente.

En pocos minutos, los bomberos pusieron a salvo al animal. Foto: El LitoralEn pocos minutos, los bomberos pusieron a salvo al animal. Foto: El Litoral

Operativo

Al arribar a la plaza interna del centro de salud, los bomberos localizaron al animal sobre la rama de un árbol y desplegaron las maniobras necesarias para bajarlo de manera segura.

El gatito quedó al cuidado de una enfermera del hospital. Foto: El LitoralEl gatito quedó al cuidado de una enfermera del hospital. Foto: El Litoral

El felino fue rescatado en buen estado y quedó bajo el cuidado y resguardo de una de las enfermeras del hospital y la dotación regresó al cuartel aproximadamente a las 12.30.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Bomberos
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Ministerio de Seguridad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro