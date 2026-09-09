Efectivos del Cuartel Central de la Dirección General de Bomberos Zona Centro Norte intervinieron este miércoles en un exitoso operativo de rescate animal en la ciudad de Vera, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.
Bomberos rescataron a un gato atrapado en un árbol dentro del Hospital Zonal
El animal fue puesto a salvo y quedó al cuidado de una enfermera del centro de salud. El operativo fue realizado por personal de la Dirección General Zona Centro Norte.
El hecho tuvo lugar en el predio del Hospital Zonal, ubicado sobre la calle Colón al 2700.
El alerta se recibió a través de una llamada al Servicio 911 de emergencias realizada por un vecino, quien advirtió la presencia del felino atrapado en las alturas.
Tras el aviso, la dotación partió de la dependencia a las 11.44 enhacia el lugar del incidente.
Operativo
Al arribar a la plaza interna del centro de salud, los bomberos localizaron al animal sobre la rama de un árbol y desplegaron las maniobras necesarias para bajarlo de manera segura.
El felino fue rescatado en buen estado y quedó bajo el cuidado y resguardo de una de las enfermeras del hospital y la dotación regresó al cuartel aproximadamente a las 12.30.