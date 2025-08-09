Condenado por intentar robar una vivienda y amenazar a la dueña con un cuchillo

Un hombre de 29 años identificado como Pablo Ezequiel Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por un intento de robo en la ciudad de Santa Fe. El ilícito fue cometido en una vivienda en la que estaba una mujer, a la que amenazó con un cuchillo.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. A raíz de un antecedente penal condenatorio que ya tenía Gómez, la magistrada también lo declaró reincidente.
Intervino la jueza Celeste Minniti. Foto: Guillermo Di Salvatore
El fiscal Eric Fernández estuvo a cargo de las diligencias del caso y representó al MPA en la audiencia en la que se resolvió el conflicto penal.
Los hechos
“Minutos después de las 21:30 del viernes 25 de julio pasado, el condenado trepó el tapial de una casa ubicada 4 de Enero al 6.700 e ingresó a la propiedad privada con la intención de robar”, relató Fernández.
Según afirmó el fiscal, “Gómez forzó una barra de protección que había sido colocada en una ventana del inmueble y entró por esa abertura”. En tal sentido, detalló que “una vez allí, se apoderó ilegítimamente de ropa que pertenece a una mujer”, y agregó que “luego escapó rápidamente del lugar y trató de fugarse a través de los techos linderos”.
“Momentos más tarde, el condenado regresó a la vivienda en la que había cometido el ilícito y, al ver que no podía ingresar, amedrentó a la víctima con el fin de que lo dejara pasar”, señaló el funcionario del MPA. “Amenazó a la mujer con un cuchillo de cocina de alrededor de 20 centímetros y le dijo que necesitaba esconderse de agentes policiales que lo estaban persiguiendo”, especificó.
Dos años y medio de prisión efectiva fue la pena impuesta.
Por último, el fiscal aclaró que “Gómez finalmente fue aprehendido por los uniformados y no logró concretar el robo”.
La condena
El hombre de 29 años reconoció su responsabilidad penal como autor de una “tentativa de robo calificado por efracción y por el uso de arma”.
A su vez, junto con su abogado defensor, Gómez aceptó la calificación penal, el monto y el modo de ejecución de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
La jueza Minniti lo condenó, y en su resolución también lo declaró reincidente.
