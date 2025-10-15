Condenaron por abusos de arma a un mecánico acusado de dos intentos de femicidio

El mecánico santafesino que llegó a juicio acusado por la tentativa de femicidio de su expareja y la tentativa de femicidio vinculado de uno de sus hijos, fue condenado este lunes como autor de dos hechos de abuso de armas agravado.
El mecánico José Luis Ángel Suárez, juzgado por haberle disparado a su exesposa y a uno de sus hijos en una casa de barrio Transporte, fue sentenciado a seis años de prisión.
El mecánico santafesino que llegó a juicio acusado por la tentativa de femicidio de su expareja y la tentativa de femicidio vinculado de uno de sus hijos, fue condenado este lunes como autor de dos hechos de abuso de armas agravado.
José Luis Ángel Suárez, de 48 años, fue sentenciado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La decisión estuvo en manos del juez penal Luis Octavio Silva, quien presidió el debate.
El 23 de julio de 2023, Suárez le disparó en la cabeza a su expareja, y afortunadamente el proyectil no alcanzó su objetivo. Cuando uno de sus hijos mayores intentó defenderla, el mecánico le disparó en la pierna y se dio a la fuga.
La fiscal Luciana Escobar Cello había calificado lo ocurrido como una “tentativa de femicidio” y una “tentativa de femicidio vinculado”, y pretendía lograr una condena a 15 años de prisión. El defensor público Javier Casco planteó en el juicio que los hechos podrían ser caratulados como “abuso de armas agravado” y “lesiones leves”, delitos que prevén una pena más baja.
En esa línea estuvo la resolución del juez Silva, que consideró que Suárez cometió un “abuso de armas agravado por la relación de pareja y por violencia de género” y un “abuso de armas agravado por el vínculo”. Sus fundamentos serán dados a conocer en los próximos días.
La noche del 23 de julio de 2023 Suárez se presentó en la casa de Facundo Zuviría al 7800 en la que vivían su exesposa y los hijos que tienen en común.
Era la segunda vez que acudía al lugar en el día, ya que por la tarde había ido a ver a sus hijos. Para no cruzarlo, su expareja se había ido a caminar, pero cuando regresó a su hogar él la amenazó: “Sos una puta, dejás solos a los chicos, te voy a matar”.
Momentos antes de la medianoche, cuando Suárez regresó al hogar, se dirigió hasta la habitación de la mujer, donde ella tomaba mates y su hijita de cinco años estaba recostada en la cama. El hombre preguntó por uno de los hijos, que en ese momento no se encontraba en la vivienda.
Tras enterarse de que el chico no estaba en la casa, Suárez comenzó a insultarla y sacó de entre sus ropas un arma de fuego. La nena intentó esconderse debajo de las sábanas, y cuando su padre le apuntó a su mamá, se fue corriendo. Mientras se alejaba, vio como Suárez disparaba. El proyectil pasó por al lado de la cabeza de la mujer y terminó en el colchón.
En ese momento, ingresó a la habitación uno de los hijos, que tras escuchar gritos y reconocer la voz de su papá, había llamado al 911. Suárez le apuntó y disparó en la pierna, para luego irse del lugar.
El acusado fue detenido en su casa. Cuando la policía se presentó en el lugar, dijo que él no había hecho nada, y luego reconoció que había arrojado el arma de fuego en la casa de un vecino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.