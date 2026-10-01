El policía Jonatan Alberto Espinoza, de 33 años, recuperará la libertad tras permanecer casi cuatro meses en prisión preventiva por un confuso episodio registrado en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe.
Liberaron al policía que intentó robar en una casa de barrio Nueva Esperanza y terminó herido de bala
El uniformado pasado a disponibilidad, Jonatan Espinoza, permanece en prisión preventiva desde mediados de junio y recuperará la libertad en las próximas horas, bajo una serie de restricciones.
La resolución fue dictada por la jueza penal Rosana Carrara, al término de una audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada en tribunales.
El hecho investigado ocurrió la mañana del lunes 8 de junio en una vivienda de calle Almonacid al 4500, en el extremo norte de la ciudad. Espinoza, que prestaba servicios en la Sección Canes de Rosario bajo tareas diferenciadas, ingresó a una vivienda, fue enfrentado por los moradores y resultó herido con tres disparos de arma de fuego.
La revisión de la medida cautelar fue solicitada por el nuevo abogado defensor del agente, Néstor Oroño, quien cuestionó la atribución delictiva inicial sostenida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y solicitó el cese de la prisión preventiva que su asistido cumplía desde mediados de junio, proponiendo reglas de conducta alternativas.
El fiscal de la causa, Ignacio Lascurain, se opuso al pedido de la defensa y reclamó sostener el encierro preventivo, argumentando que el imputado forzó la cerradura de ingreso, ejerció violencia física contra los ocupantes y actuó en su condición de personal policial. Señaló que existen riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Borracho y desorientado
En su exposición, el defensor sostuvo que la tipificación acordada por la anterior representación técnica de Espinoza resultaba arbitraria. El letrado argumentó que no existió ningún elemento objetivo en la investigación que permitiera inferir una intención de apoderamiento ilegítimo, requisito indispensable para la figura del “robo calificado por efracción” atribuida.
Asimismo, Oroño remarcó las severas secuelas físicas padecidas por Espinoza al momento del suceso. El acusado recibió tres impactos de bala -en la cabeza, la mano y el glúteo- disparados por el hijo del dueño de casa cuando el agente ya se encontraba fuera del inmueble. Para el defensor, la gravedad de tales heridas torna desproporcionada la cautelar.
Al hacer uso de la palabra desde su lugar de detención, el propio Espinoza brindó su versión sobre lo acontecido. Declaró haber asistido al club Villa Dora la noche anterior, donde ingirió mucho alcohol, tras lo cual caminó decenas de cuadras -entre 60 y 70- hasta desorientarse. Afirmó que, borracho, ingresó a la casa creyendo erróneamente que se trataba de la vivienda de sus suegros.
Libertad con restricciones
Al evaluar las posturas, la jueza Carrara desestimó la efracción y reencuadró provisoriamente la conducta como “tentativa de robo simple”, manteniendo la agravante por la condición de policía provincial.
La magistrada señaló que la calificación es provisoria y que la escala penal mínima del nuevo encuadre habilita una eventual condena de ejecución condicional.
Respecto a los riesgos procesales, la jueza consideró que la investigación cuenta con testimonios consolidados, como el del propietario del inmueble, y que las evidencias colectadas resultan suficientes para atenuar el peligro de entorpecimiento. En consecuencia, entendió que la prisión preventiva resultaba una medida excesiva en esta etapa del proceso penal.
Al conceder la libertad, la magistrada dispuso la imposición de un conjunto de reglas de conducta. Espinoza fijó domicilio, del cual no podrá mudarse sin previa notificación a la Justicia. Deberá presentarse mensualmente ante el MPA.
La Dra. Carrara también estableció una estricta prohibición de contacto y acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas, su grupo familiar y el domicilio donde ocurrieron los hechos. También le prohibió tener y portar armas de fuego.
Espinoza recuperará la libertad en el transcurso de este jueves.