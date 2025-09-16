Miembro de la "Banda del Pasillo"

Pidió la libertad uno de los acusados de haber acribillado a un joven en barrio San Lorenzo

Está imputado por el crimen de Brian Joel Rodas, asesinado de más de diez disparos en diciembre de 2023. Se trata de Javier Paredes, cuya defensa solicitó su excarcelación.