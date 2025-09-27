Familia presa por vender droga en barrio Santa Rosa de Lima

Cinco personas quedaron en prisión preventiva por venta de estupefacientes. El clan familiar operaba en el barrio Santa Rosa de Lima, al suroeste de la ciudad de Santa Fe.
Son cinco las personas imputadas, detenidas el sábado pasado en el marco del allanamiento a una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Estrada y Lisandro de la Torre.
Se trata de Santos, Nicolás y Matías Ponce, María Rosa Ojeda y Fernanda Daniela Ortega, quienes fueron detenidos el sábado pasado durante el allanamiento a la vivienda en la que convivían, ubicada en un pasillo de inmediaciones de calles Estrada y Lisandro de la Torre. Ortega tenía pedido de captura por homicidio y robo.
La investigación de microtráfico está a cargo del fiscal Arturo Haidar, quien atribuyó a las cinco personas la autoría del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". El juez Nicolás Falkenberg presidió la audiencia de medidas cautelares, y dispuso la prisión preventiva para todos los imputados.
"Presentamos evidencias contundentes de los hechos ilícitos, argumentamos por qué los peligros procesales estaban latentes y la defensa no se opuso a nuestro requerimiento", señalaron desde la fiscalía. En el caso de Ortega, quien había violado la prisión domiciliaria impuesta en otra causa, se prorrogó la cautelar y se unificaron las causas.
La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados en el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General. Los cinco imputados fueron detenidos el sábado 20 de septiembre durante un allanamiento realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), comandado por el fiscal Haidar, que se hizo presente en el lugar.
El operativo policial comenzó alrededor de la 1 de la madrugada en una casa ubicada en un pasillo, en las inmediaciones de la esquina de Estrada y Lisandro de la Torre.
"A las personas investigadas se les secuestraron pequeños envoltorios de papel satinado y de nylon que tenían cocaína y marihuana fraccionada para su venta al menudeo", sostuvo el fiscal. "Además, se hallaron en el domicilio una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo presuntamente relacionados con la actividad de microtráfico", agregó.
"Los imputados tenían los estupefacientes en su poder con la intención de comercializarlos en dosis directamente a los consumidores", explicó Haidar.
Fernanda Ortega se encontraba prófuga en la causa judicial que investigaba el homicidio de Leonela Álvarez, ocurrido el 12 de noviembre de 2021. Esa tarde, mientras esperaba el colectivo en la esquina de Estrada y La Pampa, la víctima fue sorprendida por dos asaltantes.
Uno de los delincuentes portaba un arma blanca y cuando la mujer se resistió, la acuchilló en el pecho y el cuello, hiriéndola de muerte. Leonela agonizó hasta el 1 de diciembre.
Pasó casi un año del crimen cuando, en octubre de 2022, Ortega fue arrestada junto a su novio, Jonatan O. Ambos fueron imputados por "homicidio doblemente calificado" y "robo calificado". Ambos quedaron presos, pero a ella se le otorgó la domiciliaria.
Ortega cumplió hasta septiembre de 2024, cuando violó las restricciones que le fueron impuestas por la justicia y desapareció. Se mantuvo prófuga hasta el sábado pasado, cuando cayó en el allanamiento por microtráfico.
