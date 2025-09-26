Doble crimen en barrio Centenario; un joven muerto a balazos y otro a cuchilladas

La tarde del viernes se tiñó de sangre en barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe. Eran alrededor de las seis cuando el eco de varios disparos interrumpió la calma de Fray Mamerto Pérez al 600. En cuestión de segundos, dos jóvenes quedaron tendidos en la vereda tras ser blanco de un violento ataque que combinó balas y cuchilladas.
Gritos y corridas en la calle
La escena fue de absoluto descontrol: vecinos que corrieron a refugiarse, puertas que se cerraron de golpe y un silencio cargado de miedo. Luego, el vértigo del auxilio improvisado. Primero, una camioneta Amarok que irrumpió a toda velocidad en el Cullen con uno de los muchachos agonizando. Después, un Chevrolet Prisma que llegó casi al mismo tiempo, trasladando al otro herido.
Drama en el hospital Cullen
El esfuerzo médico no alcanzó para salvar a Gonzalo Leiva, de 19 años. Ingresó ya sin signos vitales, con múltiples lesiones de arma de fuego en el tórax, abdomen, región lumbar y pelvis, además de una profunda herida compatible con un arma blanca en el pecho.
La llegada de patrulleros al Cullen marcó otra tarde signada por la violencia en Santa Fe.
En tanto su amigo, Sebastián Vázquez, también de 19 años, agonizó algunas horas internado en estado crítico tras recibir varios impactos. Finalmente, minutos antes de las 21, se produjo su deceso.
Investigación en curso
La Fiscalía de Homicidios, encabezada por el doctor Andrés Marchi, ordenó las primeras medidas y la intervención de la Policía de Investigaciones. Mientras tanto, en el lugar del ataque se desplegaron peritos de la División Científica Forense en busca de huellas que permitan reconstruir lo sucedido.
Peritos de la PDI trabajaron en Fray Mamerto Pérez al 600 en busca de pruebas clave para la investigación.
Hasta entrada la noche no había detenidos ni armas secuestradas. Apenas un puñado de testimonios, vecinos conmocionados y el recuerdo imborrable de una jornada que terminó con otros dos jóvenes santafesinos asesinados en plena calle.
