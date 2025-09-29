Usaron la pistola Taser por primera vez en Rosario durante un caso de violencia de género

Una suboficial de la Policía de Santa Fe realizó el primer uso operativo de una pistola Taser en la ciudad de Rosario. El hecho ocurrió en la noche del pasado domingo en la zona sur, específicamente en un domicilio de calle Ovidio Lagos al 8500, en el marco de una intervención por violencia de género.
La rápida y profesional actuación de la agente fue destacada por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, que subrayó cómo el uso del arma no letal logró controlar una situación de alto riesgo, evitando un mal mayor. La persona que recibió la descarga se encuentra en buen estado de salud y sin secuelas.
Todo comenzó cuando personal del 911 acudió al llamado por un caso de violencia de género. Al llegar al lugar, los agentes policiales constataron la agresión física a una mujer y procedieron a la aprehensión de su pareja.
Durante el desarrollo del procedimiento, la víctima sufrió una descompensación y fue asistida inmediatamente por los efectivos. En ese momento clave, hizo su aparición la hermana de la mujer agredida.
Escalada de violencia y uso del dispositivo
La recién llegada comenzó a increpar y agredir físicamente a los policías. A pesar de las reiteradas advertencias para que depusiera su actitud, la mujer no cesó su accionar y se lanzó peligrosamente sobre los uniformados, en una maniobra que ponía en riesgo la seguridad de los agentes, dado el peligro inminente de que pudiera arrebatarles el arma reglamentaria a alguno de ellos.
Ante esta crítica situación y con el objetivo de resguardar la integridad de todos los involucrados, una suboficial tomó la decisión de extraer su pistola Taser y efectuó una descarga. Este dispositivo de electrochoque permitió reducirla rápidamente y sin causar lesiones graves.
Desde la cartera de Justicia y Seguridad se remarcó que el accionar de la suboficial se ajustó a los protocolos establecidos, demostrando la eficacia del armamento no letal en situaciones donde es vital la inmovilización inmediata de un sujeto sin comprometer su vida.
Las pistolas Taser: qué son y desde cuándo se usan en Santa Fe
Las pistolas Taser, también conocidas como armas de electrochoque o pistolas eléctricas, son dispositivos de inmovilización no letales. Están diseñadas para incapacitar temporalmente a una persona o animal mediante una descarga eléctrica que imita las señales nerviosas, provocando una confusión muscular que paraliza al sujeto.
Alcance: permiten disparar a una distancia segura, generalmente entre tres y siete metros, inmovilizando al sujeto durante algunos minutos.
Voltaje: generan en vacío 50.000 voltios, pero al entrar en contacto con la persona, este voltaje se reduce drásticamente a unos 400 voltios con una corriente de 2,1 mA, lo que las cataloga como no letales para el ser humano.
Mecanismo:
Se disparan dos electrodos con forma de arpón.
Los dardos se clavan en el objetivo, y un cable conductor los mantiene conectados a la pistola.
Se produce la descarga eléctrica, la cual continúa mientras el agente mantiene apretado el gatillo, usualmente entre uno y cinco segundos.
En Argentina, la Corte Suprema avaló la implementación de las denominadas "Taser X26", el mismo modelo que utilizan fuerzas de seguridad en otros países, como los Mossos d'Esquadra de Cataluña desde 2015.
La implementación de estas armas se concretó tras un proceso de licitación y capacitación del personal.
Si bien la fecha exacta de su primera compra y distribución masiva puede variar según los lotes, la capacitación y la autorización para su uso operativo por parte de la policía santafesina se oficializó a fines del año pasado, concretándose ahora el primer uso registrado en una intervención real en Rosario.
