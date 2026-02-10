Confirmaron por ADN quién mató a Valeria Schwab: el albañil que se suicidó al día siguiente

La investigación por el femicidio de Valeria Schwab, la mujer de 38 años hallada muerta en Comodoro Rivadavia, sumó este martes una confirmación clave. La fiscalía aseguró que el autor fue Jonathan Mario C., un albañil que se suicidó un día después del crimen.
La fiscal María Laura Blanco, junto al fiscal jefe Cristian Olazabal, brindó una conferencia de prensa y sostuvo que la hipótesis trabajada “desde el día uno” quedó respaldada por los resultados de laboratorio, que consolidan la responsabilidad del sospechoso.
La prueba genética que cerró la hipótesis
Según detalló Blanco, se encontró ADN del hombre en las uñas de la víctima y material compatible en la zona genital, en los hisopados tomados durante la autopsia. En sentido inverso, también se detectó ADN de Valeria en las muestras tomadas al sospechoso.
Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal dio por confirmada la autoría atribuida al hombre que se quitó la vida al día siguiente del hecho. En paralelo, se mantienen actuaciones para documentar el recorrido y los movimientos previos al hallazgo.
Valeria Schwab fue encontrada muerta en un precipicio de la zona costera, en inmediaciones del cerro Chenque. La reconstrucción preliminar ubicó su salida a caminar como el inicio de la secuencia, antes de que se perdiera su rastro.
En ese marco, la fiscalía indicó que también se logró establecer que el sospechoso estuvo previamente en una vivienda, de la cual se retiró solo, y que luego pudo ser ubicado en el trayecto hasta el lugar donde ocurrió el femicidio.
Qué sigue en la causa
Aunque la confirmación de ADN despeja el núcleo de la autoría, las medidas judiciales continúan para terminar de ordenar la evidencia y dejar asentado el circuito de actuaciones, pericias y testimonios incorporados al expediente.
La conferencia de prensa buscó dar claridad pública sobre el caso y evitar nuevas versiones. Para la fiscalía, el resultado genético y el cruce de indicios sostienen la conclusión principal: el femicida fue el hombre que se suicidó 24 horas después.