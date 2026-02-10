Investigación judicial

Confirmaron por ADN quién mató a Valeria Schwab: el albañil que se suicidó al día siguiente

La fiscal María Laura Blanco informó que el ADN hallado en el cuerpo de Valeria Schwab, de 38 años, coincide con el hombre que se suicidó 24 horas después. La causa sigue bajo medidas judiciales.