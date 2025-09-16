Madrugada de furia en Santa Fe

Dos vehículos incendiados, otros dos vandalizados y un colectivo apedreado: el chofer resultó herido

Un chofer de El Pulqui resultó herido en los ojos tras la rotura del parabrisas; debió ser trasladado al hospital. Los "quemacoches" atacaron en barrio Alfonso. En zona céntrica hubo destrozos en dos autos.