Misterio en San Antonio de Areco: hallaron a una pareja muerta en un auto abandonado

El auto estaba detrás de un country y presentaba sendos disparos de arma de fuego. Fue descubierto por un vecino que dio aviso a la policía. Se investiga.
Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida, presuntamente asesinados, dentro de un auto tiroteado, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.
Según se supo, se trata de un Chevrolet Onix, que está radicado en Tigre. Los dos cuerpos estaban adentro del vehículo en un camino vecinal, cerca de Ruta 8 y detrás de un barrio privado.
De acuerdo con videos que se difundieron en redes sociales, el vehículo tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que deba la sensación de que iba a ser prendido fuego. Un vecino que pasaba por el lugar lo vio y llamó al 911.
Con el correr de las horas se supo que el vehículo no tenía patentes y una de sus ventanillas estaba rota. Le encontraron un orificio compatible con un balazo en el vidrio trasero izquierdo, del lado del conductor.
Además, los investigadores hallaron siete cartuchos calibre 9 milímetros intactos entre el capot y parabrisas, apoyados donde se encuentra la base de los limpiaparabrisas.
Al hombre se lo encontró sentado en el asiento del conductor, con manchas de sangre y una pistola a escasos centímetros. En la parte trasera estaba el cuerpo de la mujer.
Fuentes con acceso al caso dejaron trascender que la hipótesis principal en las primeras horas de investigación es un homicidio seguido de suicido: ella habría sido asesinada en otro lugar, trasladada en el vehículo hasta la zona del hallazgo y, antes de incendiar el auto, el hombre finalmente desistió y se quitó la vida.
Por otra parte, se conoció que el Chevrolet Onix no tiene pedido de secuestro activo y su titular es un hombre con domicilio en General Pacheco, partido de Tigre.
En el caso tomó intervención la UFI N° 6 del departamento judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno.
