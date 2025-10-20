Juicio de “Las Cinco Esquinas”

Videos de una ejecución en Santo Tomé definirán los años de condena para dos asesinos

Este lunes comenzó el debate por el crimen de Gastón Copes, ocurrido en octubre de 2022, tras una persecución a la vuelta de un boliche de la ciudad de Esperanza. La querella destacó como agravantes “la frialdad y el lugar donde se cometió el hecho”.