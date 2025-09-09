#HOY:

Una adolescente apuñaló a compañero con una tijera en un colegio de Catamarca

Un estudiante de 16 años resultó gravemente herido dentro de la Escuela Secundaria N°89. La víctima fue trasladada al hospital y se encuentra en recuperación. La agresora, una menor de 15 años, es inimputable según la ley.

Escuela Secundaria N°89, en el San Fernando del Valle de Catamarca.
 14:36
Por: 

El miércoles 3 de septiembre, un adolescente de 16 años fue apuñalado en el pecho por una compañera de 15 dentro de la Escuela Secundaria N°89, situada en el barrio 920 Viviendas, en San Fernando del Valle de Catamarca.

Qué dicen los testigos

Según informaron medios locales, la agresora habría tomado una tijera de otra estudiante y se la clavó al joven en la zona del pecho, atravesando la membrana torácica cerca de la tetilla derecha.

Tras el ataque, la vicedirectora del establecimiento solicitó la presencia de la Policía, que a su vez llamó al SAME para asistir al herido.

La vicedirectora del establecimiento solicitó la presencia de la Policía

El adolescente fue atendido inicialmente en la escuela y, debido a la gravedad de la lesión, trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Actualmente, se encuentra en recuperación en su domicilio bajo seguimiento médico.

Anabel, madre del joven, relató a la prensa local que, según el testimonio de su hijo y de los compañeros presentes, la agresora actuó de manera deliberada. “Ella le sacó la tijera a otra compañera y se la clavó en el pecho a mi hijo. Le dijo a la vicedirectora que estaba jugando con otro compañero y que mi hijo se metió, pero no es así”, afirmó.

La familia criticó además que la menor continuara asistiendo a clases mientras su hijo se recupera, señalando que las autoridades del colegio y del Ministerio de Educación provincial no habrían tomado medidas disciplinarias concretas contra la agresora.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista

Intervención judicial y contexto

Desde el ámbito judicial, la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del fiscal Guillermo Narváez, tomó intervención inmediata en el caso. Sin embargo, la joven agresora es inimputable según la legislación vigente, por lo que no se dispusieron medidas penales en su contra.

El hecho en Catamarca se suma a otros episodios recientes de violencia escolar en el país. Por ejemplo, a finales de agosto en Mendoza, otra adolescente de 15 años fue apuñalada por una compañera a la salida de su colegio.

En ese caso, la víctima recibió los primeros auxilios en un centro de salud local y fue derivada al Hospital Humberto Notti, donde permanece bajo observación y seguimiento médico, con un cuadro estable. Las autoridades iniciaron la investigación para determinar responsabilidades y motivaciones, con intervención de los equipos de Niñez y Adolescencia.

