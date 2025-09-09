Violencia escolar

Una adolescente apuñaló a compañero con una tijera en un colegio de Catamarca

Un estudiante de 16 años resultó gravemente herido dentro de la Escuela Secundaria N°89. La víctima fue trasladada al hospital y se encuentra en recuperación. La agresora, una menor de 15 años, es inimputable según la ley.