Estados Unidos

Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis: dos niños muertos y 17 heridos

En un episodio devastador ocurrido este miércoles, un hombre armado irrumpió durante una misa escolar en la Annunciation Catholic School de Minneapolis, matando a dos niños e hiriendo gravemente a otros 17. El atacante, que se quitó la vida, fue rápidamente neutralizado y las autoridades activaron un operativo masivo en el lugar.