Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis: dos niños muertos y 17 heridos

En un episodio devastador ocurrido este miércoles, un hombre armado irrumpió durante una misa escolar en la Annunciation Catholic School de Minneapolis, matando a dos niños e hiriendo gravemente a otros 17. El atacante, que se quitó la vida, fue rápidamente neutralizado y las autoridades activaron un operativo masivo en el lugar.
La mañana de este miércoles comenzó como una jornada habitual en la Annunciation Catholic School, una institución primaria ubicada en el sur de Minneapolis, Minnesota.
Los alumnos se encontraban reunidos en una misa al aire libre dentro de la iglesia contigua al colegio, en el marco del inicio del año escolar. Sin embargo, alrededor de las 8:30 de la mañana, un hombre vestido de negro irrumpió en el lugar y abrió fuego indiscriminadamente.
El atacante, armado con un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola, disparó decenas de veces contra los niños y adultos presentes en la ceremonia. El saldo fue devastador: dos niños, de 8 y 10 años, murieron en el lugar, mientras que al menos 17 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. La mayoría de las víctimas son menores de edad.
Tras el tiroteo, el atacante se suicidó en el interior de la iglesia. La identidad del hombre no fue revelada inmediatamente, pero se confirmó que actuó solo y que no tenía relación directa con la escuela.
Ante la emergencia, se desplegó un operativo de seguridad de gran magnitud. Participaron efectivos de la Policía de Minneapolis, la Patrulla Estatal de Minnesota, agentes federales y unidades de intervención táctica. Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata del colegio y de la iglesia, estableciendo un perímetro de seguridad que abarcó varias cuadras.
Se habilitó un centro de reunificación familiar a pocas cuadras del lugar, donde padres y familiares pudieron reencontrarse con los alumnos evacuados. La policía confirmó que la amenaza fue neutralizada rápidamente y descartó la presencia de un segundo atacante.
Las víctimas heridas fueron trasladadas a distintos centros médicos, entre ellos el Hennepin Healthcare y el Children’s Minnesota Hospital. Varios de los menores ingresaron con heridas graves, algunos en estado crítico, y requerían cirugía de urgencia. Entre los heridos también se encontraban tres adultos, dos de ellos miembros del personal escolar.
Testigos presenciales relataron que se escucharon más de 50 disparos en un lapso de apenas cuatro minutos. En el exterior de la escuela, las escenas eran desoladoras: niños llorando, padres desesperados buscando información y ambulancias entrando y saliendo sin cesar.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenó el ataque y calificó el hecho como una “crueldad indescriptible”. En declaraciones a la prensa, manifestó su indignación por el contexto en el que ocurrió el tiroteo: “Estos chicos estaban literalmente rezando cuando fueron atacados. Decir solo ‘pensamientos y oraciones’ ya no alcanza”.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también se pronunció y señaló que “la primera semana de clases ha sido transformada en una pesadilla inimaginable para decenas de familias”. A nivel federal, funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI ya comenzaron una investigación formal sobre el hecho.
Este tiroteo no es un caso aislado en Minneapolis, que en los últimos días ha registrado otros hechos de violencia armada. En menos de 48 horas se produjeron al menos tres tiroteos fatales en la ciudad, uno de ellos frente a una escuela secundaria.
La sucesión de hechos violentos ha reavivado el debate sobre la seguridad escolar, el control de armas y el acceso a armamento de alto calibre en Estados Unidos.
La Annunciation Catholic School es una escuela privada con casi 100 años de historia, fundada en 1923. Atiende a alumnos desde el nivel inicial hasta octavo grado y es reconocida por su enfoque académico y valores cristianos. El tiroteo golpea directamente a una comunidad que ha priorizado históricamente la educación, la fe y el servicio.
Tras la tragedia, padres, docentes, líderes religiosos y comunidades enteras exigen respuestas concretas y políticas públicas eficaces que prevengan nuevos ataques. El pedido generalizado es claro: medidas inmediatas para garantizar que ninguna escuela se convierta nuevamente en escenario de horror.
