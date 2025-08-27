Estados Unidos

Los taxistas de Nueva York amenazan con paro total ante la llegada de los robotaxis de Google

La Federación de Taxistas del Estado de Nueva York advirtió que podría lanzar un paro total en los cinco condados si las autoridades no frenan las pruebas de robotaxis de Waymo, la filial de vehículos autónomos de Google. Denuncian que la iniciativa pone en jaque miles de empleos y representa un riesgo para la seguridad vial en una de las ciudades más transitadas del mundo.