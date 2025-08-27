Muertos y evacuados

Incendios forestales arrasan el oeste de Estados Unidos

Las llamas avanzan sin freno en medio de un clima extremo que combina calor, sequía y fuertes ráfagas de viento. El colapso de los recursos locales y la dificultad del terreno complican las tareas de contención y reavivan el debate sobre el impacto del cambio climático en los desastres naturales.