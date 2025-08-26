Una tormenta de arena paralizó Phoenix: vuelos suspendidos, cortes de luz y visibilidad casi nula

Este lunes, una imponente tormenta de arena —conocida como haboob— sorprendió a los habitantes de Phoenix, Arizona. Un muro denso de polvo y arena avanzó rápidamente sobre la ciudad, cubriendo viviendas, autopistas y espacios públicos, y reduciendo la visibilidad a niveles prácticamente nulos.
El fenómeno afectó también a ciudades cercanas como Tempe y Gilbert, generando escenas que recordaban a una película apocalíptica.
El haboob fue provocado por una corriente descendente de aire frío que emergió de una tormenta eléctrica en la región, levantando enormes cantidades de polvo del suelo seco del desierto. Este tipo de tormenta es común durante la temporada de monzones en el suroeste de Estados Unidos, aunque su intensidad en esta ocasión fue especialmente notable.
Impacto en el transporte
Las consecuencias fueron inmediatas y severas. En las principales autopistas de Phoenix, la visibilidad cayó a menos de 50 metros, obligando a cientos de automovilistas a detenerse o buscar refugio. La policía debió intervenir para desviar el tránsito y evitar accidentes, en una situación donde la conducción se volvió extremadamente peligrosa.
En el aeropuerto internacional Sky Harbor, las operaciones fueron interrumpidas temporalmente. Se registraron ráfagas de viento que superaron los 110 kilómetros por hora, lo que llevó a la suspensión de vuelos durante cerca de una hora. Algunas terminales también sufrieron daños menores, como filtraciones y desprendimiento de techos.
Vuelos suspendidos, cortes de luz y visibilidad casi nula. Crédito: Reuters.
Cortes de luz y daños materiales
Más de 15.000 usuarios se quedaron sin electricidad en el área metropolitana, especialmente en el condado de Maricopa. Las empresas proveedoras de energía reportaron que, en el punto más crítico de la tormenta, el número de afectados llegó a superar los 50.000. Equipos técnicos trabajaron durante toda la noche para restablecer el servicio, que fue recuperado de forma parcial al día siguiente.
En viviendas de zonas como Gilbert, el viento arrancó árboles, destrozó estructuras livianas y provocó que el polvo ingresara al interior de las casas a través de grietas y sistemas de ventilación. Muchos vecinos reportaron haber despertado con una fina capa de tierra cubriendo muebles, electrodomésticos y pisos.
Bernae Boykin Hitesman, quien viajaba en su automóvil junto a sus hijos cuando la tormenta la sorprendió, relató que no podía ver su propia mano extendida frente al parabrisas. “Sentí cómo el viento movía el auto durante casi quince minutos. Fue aterrador, pero intenté mantener la calma por ellos”, expresó.
Por su parte, Richard Filley, vecino de Gilbert, describió que la tormenta cubrió su casa de polvo por dentro y por fuera, aunque también reconoció que el fenómeno tenía “una belleza hipnótica”. Muchos residentes compartieron imágenes en redes sociales mostrando cómo el cielo se volvió marrón y las calles desaparecían entre la niebla de arena.
Situación climática
Si bien Phoenix ha tenido una temporada de monzones menos intensa de lo habitual, se han registrado tormentas aisladas en otras partes del estado. Las autoridades meteorológicas anticiparon que la actividad monzónica podría continuar durante los próximos días, con un 40 % de probabilidad de lluvias en la región.
Sin embargo, se espera una disminución en la intensidad de las tormentas hacia el fin de semana.
