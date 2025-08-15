Un problema entre vecinos terminó a los “chuzazos”

Una violenta gresca entre vecinos se desató este viernes dentro de una propiedad de avenida Facundo Zuviría al 7000, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Dos hombres se enfrentaron entre sí y luego con la policía. Ambos terminaron en la comisaría, previo paso por el hospital.
Los hombres se estaban enfrentando cuando un móvil del Comando Radioeléctrico llegó al lugar, por indicación de la Central de Emergencias 911.
Ya se habían provocado distintos cortes entre sí. Cada uno tenía un arma blanca, una de las cuales era de gran tamaño.
Cuando los uniformados tomaron cartas en el asunto, los agresivos sujetos opusieron resistencia, por lo que terminaron esposados.
Uno tiene 40 años y el otro 36. Los dos fueron trasladados al Hospital Iturraspe, donde fueron tratados por lesiones de carácter leve.
Luego, ambos fueron llevados hasta la Comisaría 8a, donde quedaron alojados en una celda a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
