Un papel con un pedido de auxilio permitió liberar a una mujer cautiva en Laguna Paiva

Un caso de violencia intrafamiliar se produjo en la ciudad de Laguna Paiva esta semana, cuando una mujer logró pedir ayuda a la policía mediante una nota escrita a mano que su hijo de 13 años entregó en la comisaría local.
El hombre de 57 años se encuentra privado de la libertad desde el miércoles y fue imputado por golpear, amenazar y encerrar a su ex esposa en la casa en la que conviven.
La rápida intervención policial permitió rescatarla y detener a su ex esposo, un hombre de 57 años, quien fue imputado este viernes por graves delitos.
Los hechos ocurrieron el lunes 11 de agosto por la tarde, en una vivienda de esa localidad del departamento La Capital, donde la víctima fue golpeada, amenazada y retenida contra su voluntad por su ex pareja.
Según la denuncia, el agresor le dijo que le quitaría a su hijo de 6 años, quien tiene una discapacidad, y que la mataría. En el encierro también habría participado la actual pareja del imputado, quien es, además, hija de la mujer agredida.
Durante el cautiverio, la víctima fue despojada de su teléfono celular y se le impidió cualquier contacto con el exterior. Sin embargo, el miércoles 13 por la mañana, su hijo adolescente logró sacar un papel con un mensaje escrito por su madre, en el que pedía auxilio. La nota fue entregada en la Comisaría 13 de Laguna Paiva, lo que activó de inmediato el operativo policial.
Los efectivos acudieron ese mismo día al domicilio señalado, logrando liberar a la mujer y detener al agresor, quien permanece privado de la libertad desde entonces.
Este viernes se realizó la audiencia de control de detención, a cargo del juez Nicolás Falkenberg.
Luego, la fiscal Rosana Peresin -ante la defensa técnica de la Dra. Sonia Bustos- formalizó la imputación contra el masculino por los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, amenazas simples también calificadas por el mismo contexto y privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia.
La particularidad del caso fue que la audiencia no contó con la presencia del juez, sino que el detenido fue imputado por la fiscal, con control de la defensora oficial Bustos.
La fiscal Peresín anticipó que el próximo martes podría realizarse la audiencia de medidas cautelares, en la que solicitaría prisión preventiva para el acusado.
