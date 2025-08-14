Detienen a un hombre por usar Roblox para pedir fotos íntimas a niños

La policía detuvo a un hombre acusado de utilizar Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes, para captar menores de edad y pedirles fotos íntimas a cambio de monedas virtuales.
Un hombre fue detenido tras utilizar la popular plataforma Roblox para contactar a menores y solicitarles imágenes íntimas a cambio de recompensas virtuales. El caso reaviva el debate sobre la seguridad en los entornos digitales y la responsabilidad de padres y empresas.
La policía detuvo a un hombre acusado de utilizar Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes, para captar menores de edad y pedirles fotos íntimas a cambio de monedas virtuales.
La investigación, que comenzó tras la denuncia de una madre, pone en el centro de la escena la vulnerabilidad de los chicos en los entornos digitales y la necesidad de reforzar los controles y la educación sobre el uso seguro de internet.
Según fuentes judiciales, el acusado se hacía pasar por un adolescente dentro del juego y, tras ganarse la confianza de sus víctimas, les ofrecía recompensas virtuales —monedas y objetos del propio Roblox— a cambio de que le enviaran imágenes de contenido sexual.
La maniobra fue detectada cuando una madre notó conversaciones sospechosas en el dispositivo de su hijo y decidió alertar a las autoridades.
La investigación permitió identificar al sospechoso, quien fue detenido en un allanamiento en su domicilio. En el operativo, la policía secuestró dispositivos electrónicos que serán peritados para determinar el alcance de sus acciones y si existen más víctimas.
El caso generó preocupación entre padres, educadores y especialistas en seguridad informática. Roblox es una plataforma que permite a los usuarios crear y compartir sus propios juegos, lo que la convierte en un espacio atractivo pero también riesgoso para los menores.
Si bien la empresa cuenta con herramientas de control parental y filtros de contenido, los expertos advierten que ningún sistema es infalible y que la participación activa de los adultos es clave para prevenir situaciones de abuso.
Desde Roblox, la empresa reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y recordó que cuentan con canales para denunciar conductas inapropiadas. Sin embargo, reconocen que la colaboración de la comunidad es esencial para detectar y frenar este tipo de delitos.
La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en delitos informáticos, que investiga si el detenido actuó solo o si forma parte de una red más amplia. Los investigadores analizan los dispositivos secuestrados en busca de más pruebas y posibles nuevas víctimas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.