Plataformas digitales

Detienen a un hombre por usar Roblox para pedir fotos íntimas a niños

Un hombre fue detenido tras utilizar la popular plataforma Roblox para contactar a menores y solicitarles imágenes íntimas a cambio de recompensas virtuales. El caso reaviva el debate sobre la seguridad en los entornos digitales y la responsabilidad de padres y empresas.