De las 3 estrellas al traje a rayas: procesaron a un santafesino por vender camisetas truchas de la Selección Argentina
La Justicia Federal de Santa Fe le atribuyó el delito de “comercialización de productos con marcas registradas falsificadas”. La causa penal se inició cuatro días después de la final del Mundial de Qatar 2022.
El imputado habría operado bajo el nombre de fantasía “Camisetas Thunder”. Foto: Archivo El Litoral
La Justicia Federal de Santa Fe dictó este martes el procesamiento de un diseñador santafesino, acusado de comercializar indumentaria deportiva con marcas falsificadas de Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El imputado, Mauro Del Rosso (34), habría operado al menos desde diciembre de 2022 bajo el nombre de fantasía “Camisetas Thunder”.
El caso comenzó con una denuncia presentada el 28 de diciembre de 2022 por representantes legales de Adidas AG y la AFA, quienes alertaron sobre la presunta venta de camisetas apócrifas a través de redes sociales y un sitio web, ambos administrados por Del Rosso.
El negocio sacó provecho del Mundial de Qatar 2022 donde Argentina se consagró campeón. Foto: Agencia
Según el expediente, la comercialización se realizaba mediante la cuenta de Instagram @camisetasthunder, el portal thunderinternacional.com y un número de WhatsApp vinculado al imputado.
Argentina Campeón
Durante la investigación impulsada por el Fiscal General a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Santa Fe, Martín Suárez Faisal, se comprobó que se ofrecían camisetas de la selección argentina con marcas y elementos visuales similares a los originales, incluso con el escudo de campeón del mundo 2022 y el nombre de Lionel Messi en la espalda.
Personal de Adidas concretó una compra para constatar que se trataba de un producto fraguado y en abril de 2024 se realizó una segunda adquisición por vía judicial -a través de un agente revelador- y la camiseta adquirida resultó ser falsificada según pericias técnicas de la Policía Federal Argentina.
Además, la justicia detectó que los pagos se realizaban a cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de Del Rosso, quien también figuraba como remitente del paquete enviado por Correo Argentino.
Diseñador web
En su defensa, el imputado negó haber tenido conocimiento de la falsificación de los productos y afirmó que solo diseñaba el sitio web y las redes sociales para un tercero que le proveía la mercadería.
Asesorado por el abogado particular Pedro Busico, Del Rosso sostuvo que abandonó la actividad en 2022 al radicarse temporalmente en Brasil. Sin embargo, la investigación logró acreditar que las actividades comerciales continuaron durante 2023 y 2024 con recursos asociados directamente a su persona, como cuentas de correo, perfiles digitales y registros en el correo oficial.
El acusado negó haber tenido conocimiento de la falsificación de los productos. Foto: El Litoral
El juez federal Aldo Mario Alurralde, a cargo del Juzgado N° 2 de Santa Fe, consideró que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de que Del Rosso actuó como autor del delito previsto en el artículo 31 inciso “d” de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, que penaliza la comercialización de productos con marcas registradas falsificadas.
En ese marco, dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, junto con medidas de coerción, como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de informar cualquier cambio de domicilio. Además, se ordenó el embargo de sus bienes por un millón de pesos.
La 10 de Messi
El modelo fraguado era la camiseta titular año 2022 con las tres estrellas sobre el escudo, el apellido de Messi y el número diez en la espalda. También tenía estampado el parche “Fifa World Champions 2022” en el frente.
La imitación tenía la 10 en la espalda y el brazalete de la Fifa World Championship 2022. Foto: Agencia
Para detectar si se trataba de una prenda auténtica o fraudulenta, la Justicia ordenó la realización de “un estudio scopométrico” sobre la pieza adquirida a través del agente revelador y la comparó con una original que fuera aportada por la empresa denunciante.
Como conclusión se pudo determinar que “la camiseta adquirida por el agente revelador presenta marcas falsificadas y fraudulentamente imitadas”. Para la justicia ello “permite sostener que la indumentaria es falsa, imitando las características de una original y, a su vez, sería idónea para generar un engaño”.
A diferencia de una original, cuyo precio de venta hoy es de $ 139.999 la titular 2024 para hombre -según la web oficial de Adidas-, la imitación costó $ 46.600 en abril del año pasado.
Y aunque no hay cifras de ventas, se estima que Del Rosso realizó operaciones de colocación de dicha indumentaria desde diciembre de 2022 a la actualidad, siendo los últimos registros en mayo de 2025, cuando se constató que continuaba ofreciendo el producto.
