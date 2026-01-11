Cayeron los tres acusados del asalto al periodista Nicolás Wiñazki en Hurlingham
Dos mayores y un menor fueron arrestados tras una serie de allanamientos en el oeste del Gran Buenos Aires. Tienen antecedentes penales y están acusados de haber protagonizado un violento robo en una vivienda en obra del barrio Parque Johnston.
Nicolás Wiñazki fue víctima de un violento asalto en Hurlingham.
Los tres integrantes de la banda que asaltó al periodistaNicolás Wiñazki fueron detenidos este sábado en la localidad bonaerense de Hurlingham, luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía en distintos puntos de la zona oeste del conurbano.
Se trata de dos hombres mayores de edad y un menor, identificados por sus iniciales como HJL, BEA e INC. Todos cuentan con antecedentes penales y quedaron a disposición de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón, que tiene a su cargo la causa.
El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el lunes pasado, cerca de las 7.30, en una vivienda en refacción del barrio Parque Johnston. Wiñazki se encontraba en el lugar esperando la llegada de pintores cuando fue sorprendido por dos delincuentes encapuchados y armados.
Los asaltantes irrumpieron de manera violenta en la propiedad, redujeron al periodista y le exigieron dinero en efectivo bajo amenazas. “¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le gritaron mientras revisaban el interior de la casa en obra.
Un robo rápido y violento
El atraco duró pocos minutos, pero fue lo suficientemente intenso como para llevarse una suma de dinero en efectivo y varios objetos personales. Según la denuncia, los ladrones sustrajeron 200 dólares, alrededor de 60 mil pesos, una mochila con una computadora portátil y una consola Nintendo Switch perteneciente a uno de sus hijos.
La Policía secuestró el auto y la moto usados por la banda el día del robo.
Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon rápidamente en un automóvil oscuro. Las cámaras de seguridad de la zona resultaron clave para reconstruir la secuencia y orientar la pesquisa policial que se inició tras la denuncia del comunicador.
Los investigadores sostienen como principal hipótesis que se trató de un robo “al voleo”, ya que la vivienda no es la residencia habitual de Wiñazki, sino una propiedad en refacción que utiliza de manera ocasional.
Allanamientos y detenciones
Con el avance de la investigación, la Policía logró identificar a los sospechosos y concretó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de los tres implicados. Durante los procedimientos se secuestró el auto y la motocicleta utilizados el día del asalto.
Las autoridades confirmaron que los detenidos integraban una banda delictiva con antecedentes en hechos similares en la zona. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras que los dos adultos enfrentan cargos por robo agravado.
Desde el entorno judicial indicaron que continúan las diligencias para recuperar los elementos sustraídos y determinar si los acusados están vinculados a otros hechos delictivos cometidos en Hurlingham y partidos vecinos.