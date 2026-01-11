Inseguridad en el conurbano

Cayeron los tres acusados del asalto al periodista Nicolás Wiñazki en Hurlingham

Dos mayores y un menor fueron arrestados tras una serie de allanamientos en el oeste del Gran Buenos Aires. Tienen antecedentes penales y están acusados de haber protagonizado un violento robo en una vivienda en obra del barrio Parque Johnston.