Mirá gratis la edición impresa de Viví Mejor de julio

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Muchas personas conviven durante años con dificultad para tragar, sensación de que la comida queda atrapada en la garganta, tos persistente o mal aliento sin conocer la causa. El divertículo de Zenker es una enfermedad poco frecuente que con un diagnóstico oportuno puede mejorar de manera significativa la calidad de vida. En esta edición de Viví Mejor SF, un especialista explicó cómo reconocer sus síntomas, cuándo consultar y cuáles son las opciones terapéuticas disponibles.


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