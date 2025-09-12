Mirá gratis la edición impresa de Viví Mejor de septiembre

La migraña, mucho más que un dolor de cabeza. Este trastorno neurológico afecta la vida diaria de millones de personas y puede volverse incapacitante. En esta edición, te contamos qué la provoca, cómo reconocer sus señales de alerta y cuáles son los tratamientos y hábitos que ayudan a prevenirla y controlarla.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.