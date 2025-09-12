#HOY:

Mirá gratis la edición impresa de Viví Mejor de septiembre

Edición impresa de septiembre
La migraña, mucho más que un dolor de cabeza. Este trastorno neurológico afecta la vida diaria de millones de personas y puede volverse incapacitante. En esta edición, te contamos qué la provoca, cómo reconocer sus señales de alerta y cuáles son los tratamientos y hábitos que ayudan a prevenirla y controlarla.


