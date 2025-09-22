Tips de limpieza

Cómo usar sal en el inodoro para proteger tu salud y evitar malos olores

Este espacio concentra una gran cantidad de microorganismos, entre ellos virus como el norovirus, rotavirus e influenza, y bacterias como Escherichia coli y estreptococos. La falta de higiene puede favorecer la transmisión de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, entre otras.