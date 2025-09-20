Investigación

¿Tenés presión alta?, descubrí cómo el omega-3 puede proteger tu corazón

Un ensayo clínico argentino demostró que el consumo diario de 2 gramos de ácidos grasos omega-3 de alta pureza mejora el control de la presión arterial, reduce la inflamación y disminuye la rigidez arterial en pacientes con hipertensión y colesterol elevado.