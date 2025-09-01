Qué alimento es mejor que la banana por sus altos niveles de potasio y cuáles son sus beneficios

Aunque la banana suele ser sinónimo de potasio, el poroto blanco la supera ampliamente: aporta más de 1.500 mg por cada 100 gramos, frente a los 396 mg aproximados que ofrece el plátano.
Se destaca como una alternativa poderosa a la banana gracias a su altísimo contenido de potasio y sus múltiples beneficios nutricionales para la salud cardiovascular, digestiva y general.
Este mineral es clave para regular la presión arterial, ya que ayuda a eliminar el exceso de sodio del cuerpo, lo que contribuye a controlar la hipertensión —un factor de riesgo esencial en enfermedades cardiovasculares—.
Asimismo, el potasio es esencial para el funcionamiento muscular y nervioso, regulando la contracción cardíaca y neuronal.
El poroto blanco no se queda ahí: es una excelente fuente de proteínas vegetales, ideal para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, y colabora en el desarrollo muscular.
Además, contiene fibra, que favorece la digestión, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y mejora la salud intestinal —beneficios cruciales para personas con riesgo de diabetes o estreñimiento.
Su perfil nutricional se completa con minerales esenciales como hierro, magnesio, zinc y, por supuesto, potasio. Estos nutrientes intervienen en funciones tan diversas como la producción de glóbulos rojos, salud muscular y nerviosa, y refuerzo del sistema inmunológico.
Por otro lado, el poroto blanco es bajo en grasas y no contiene colesterol, lo que lo convierte en una opción saludable incluso para quienes cuidan su perfil lipídico.
Para aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda remojar los porotos entre 8 y 12 horas antes de cocinarlos. Este proceso reduce antinutrientes, disminuye la sensación de hinchazón y acelera la cocción.
Luego del remojo, deben enjuagarse y cocinarse en abundante agua durante unos 45 a 60 minutos, o en una olla a presión durante aproximadamente 25 minutos para mayor rapidez.
Incorporar porotos blancos en la dieta es una estrategia simple pero poderosa para cuidar el corazón y mejorar la salud general. Podés añadirlos a ensaladas, guisos, purés o incluso en batidos salados, aprovechando su textura cremosa y su capacidad para reemplazar aportes proteicos de origen animal.
Este impulso nutricional es especialmente valioso en el contexto actual, donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de mortalidad. Según estudios recientes, una dieta rica en potasio puede disminuir la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular en forma significativa (alrededor de un 14 %).
Sumando el aporte de fibra, antioxidantes y minerales, el poroto blanco no solo fortalece el sistema cardiovascular sino que también apoya al sistema digestivo, aporta energía y promueve sensación de saciedad, lo cual puede ser útil en planes de control de peso.
