Las derrotas sufridas a manos de Ferro y Chaco For Ever no solo obligan a Colón a lograr un buen resultado ante Acassuso, sino que será absolutamente necesario para un Ezequiel Medrán en la picota, trabajando en un clima de inestabilidad y dependiendo de lo que pueda ocurrir en el encuentro del sábado a las 15 en un estadio al que Colón no visita desde hace 66 años y un equipo que está sufriendo el cambio de categoría, luego de un buen comienzo de torneo.
Colón y Medrán se juegan una “patriada” en cancha de Acassuso
Tal como anticipó El Litoral, la idea del técnico es modificar medio equipo. Habría cinco cambios, vuelven Lago y Barrios a la titularidad y la duda pasa por el sector izquierdo de la defensa.
En cuanto al equipo, la idea del entrenador está clara en cuanto a la necesidad de hacer modificaciones, algunas de las cuáles son obligadas, como por ejemplo la salida de Alan Bonansea, con una lesión en la rodilla que lo marginaría por dos o tres partidos más, además del que se jugará en cancha de Acassuso.
El lugar de Bonansea, que ha sido casi siempre titular desde el arranque de la temporada, será ocupado por Leandro Garate, una de las incorporaciones realizadas por la dirigencia encabezada por José Alonso, quien ya debutó el domingo ante los chaqueños, ingresando en el segundo tiempo y contando con dos situaciones que no pudo definir con certeza.
Además, Medrán volverá a un esquema con tres volantes en el medio, dos de ellos con corte defensivo (Lértora y Muñoz) y otro mixto (Antonio) para darle combatividad al sector. Arriba, además de Garate se producirá el esperado retorno a la titularidad del jugador más desequilibrante que tiene el plantel (Ignacio Lago), en tanto que Julián Marcioni ocupará el puesto de extremo por derecha.
Dudas en la defensa de Colón
Las otras variantes se verán en el fondo, donde volverá Pier Barrios a la titularidad en reemplazo de Olmedo, mientras que la duda se plantea en el sector izquierdo, ya que Medrán ya cuenta con Allende (cumplió la fecha de suspensión), con Risso Patrón y con Castet, que jugaron un tiempo cada uno ante Chaco For Ever. Aquí, en el sector izquierdo de la defensa, se plantean las principales dudas, aunque el puesto sería cubierto por Allende o Castet.
Con este panorama, el Colón de Medrán para buscar los tres puntos ante Acassuso (que viene de empatar frente a San Miguel) sería con Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet o Allende; Muñoz, Lértora y Antonio; Marcioni, Garate y Lago.
El futuro de Medrán en juego
La gran pregunta es saber si realmente el partido del sábado es determinante para la continuidad de Ezequiel Medrán al frente del equipo. Si bien las derrotas (sobre todo las dos con Chaco For Ever) calaron hondo y la gente reaccionó negativamente, también es cierto que el equipo está tercero y que posiblemente esta sea también la evaluación que hacen los dirigentes, quienes tienen la responsabilidad de tomar determinaciones tratando de evitar al máximo el error y achicar el margen de equivocación.
Subyace lo ocurrido hace dos años, en una situación bastante parecida, con Iván Delfino. En ese momento, los resultados no eran buenos pero el equipo estaba dentro del lote de clasificados. Algunas desaveniencias internas en el plantel también fueron determinantes para que se tome una decisión que luego, con el paso del tiempo, sonó a equivocada.
Hay que acotar que luego de este partido ante Acassuso, Colón tendrá dos encuentros seguidos como local con posibilidades de sumar buenos resultados, ya que primero recibirá a San Telmo y, tras cartón, jugará contra Patronato.