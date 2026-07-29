Serán varias las modificaciones que tendrá Colón para jugar el sábado en cancha de Acassuso, teniendo en cuenta la recuperación de algunos jugadores que estaban afuera por lesiones o expulsión, más otros que por idéntica situación se deberán quedar afuera del equipo.
Medrán cambia medio equipo para el sábado
Está descartado Bonansea y vuelven Pier Barrios, Allende, Muñoz y Lago a la titularidad. Es el turno del debut de Garate como titular, luego de los minutos en cancha que tuvo frente los chaqueños.
Cambios en la alineación de Colón
En principio, Pier Barrios, Allende, Muñoz, Garate y Lago van a ser titulares el sábado, en tanto que está descartado Alan Bonansea (tiene una lesión en la rodilla y es posible que se quede al margen del equipo por, al menos, tres partidos).
En el caso de Bonansea, ha sido titular siempre en Colón, salvo en el partido que se jugó en Salta, ante Central Norte, que fue el único encuentro en el que fue marginado y entró Castro como titular en su reemplazo. En todos los demás, el delantero jugó desde el arranque.
Garate toma protagonismo en el ataque
Ahora llegó el turno para Garate, quien ingresó en el cotejo del domingo ante Chaco For Ever y tuvo dos situaciones: en una no esperó que la pelota bajara un poco más para entrarle mejor con el pie derecho y, en la otra, su cabezazo no tuvo la justeza y dirección adecuada. Su altura es muy parecida a la de Bonansea, aunque su porte físico es diferente (Bonansea tiene más aspecto de “tanque” y Garate es más longilínea, aunque en altura están casi iguales y ambos miden más de 1,90 metros).
Pier Barrios se ha recuperado e ingresará en el lugar de Olmedo, mientras que Allende volverá a ser titular luego de haber cumplido con la fecha de suspensión y lo hará por Risso Patrón, que ante Chaco For Ever jugó el primer tiempo y fue sustituido en el complemento por Castet.
En el mediocampo, la idea de Medrán es volver a utilizar el “triple 5” con Lértora como eje central, sumando a Antonio a un lado y Muñoz al otro. Este esquema lo utilizó en algunas oportunidades (por ejemplo, ante Patronato, Deportivo Morón y Deportivo Madryn, entre otros rivales), sumando marca y despliegue, pero relegando fútbol, ya que uno de los que saldrá será Sarmiento, que no termina de conformar.
Arriba, la noticia más importante, al margen de la salida de Bonansea y la entrada de Garate, es la vuelta a la titularidad de Ignacio Lago, el jugador más desequilibrante e importante que tiene el equipo de Medrán, que ante los chaqueños produjo su ingreso en el segundo tiempo.
Con este panorama, el casi seguro equipo sabalero para el sábado, será con Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora y Muñoz; Marcioni, Garate y Lago.
A diferencia de lo ocurrido en la primera rueda, cuando Acassuso llegó entonado por un excelente arranque, ahora la situación ha cambiado totalmente y Colón se chocará con un equipo que, con el correr de los partidos, se encontró con el impacto de jugar en una categoría superior y ahora está penando en la tabla de posiciones, tratando de sumar puntos para no caer más abajo y tener problemas con el descenso.
Oportunidad para Colón en la tabla
Colón tiene una buena posibilidad de trepar en la tabla, si consigue un buen resultado en Acassuso, y luego aprovechar los dos partidos seguidos de local que tendrá en Santa Fe, ante San Telmo y Patronato. Son tres encuentros que podrían darle, al sabalero, la chance de recuperar terreno, acercarse a la posición de Ferro (que le lleva ocho puntos de diferencia) y también aumentar la distancia sobre el noveno (que está cinco puntos por debajo de Colón) en la tabla de posiciones de la zona A.
El plantel rojinegro viajará este viernes con destino a Buenos Aires para jugar el encuentro del sábado, que dará comienzo a las 15 y será dirigido por Bryan Ferreyra. Es una cancha que Colón volverá a visitar luego de 66 años, pues allí jugó en el año 1960. Al año siguiente, en 1961, enfrentó a Acassuso en el torneo de Primera C, pero el partido tuvo lugar en la cancha de Tigre, en Victoria.
Respecto del entrenador, muchas versiones ganaron la calle pero la realidad es que Medrán será el encargado de dirigir al equipo el sábado. Como no podía ser de otra manera, los dirigentes tuvieron posiciones diferentes respecto de la continuidad, pero la decisión que se tomó fue la de no apresurarse. Los resultados tornaron incierta la estabilidad de Medrán, sobre todo las dos derrotas ante Chaco For Ever, pero saben que es un técnico que trabaja y que tiene una buena relación con el plantel. En estos dos puntos, no hay dudas. Y además, el equipo hoy está en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Todo eso se puso en evaluación, además de la incertidumbre que han generado los últimos resultados.