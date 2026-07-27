Ezequiel Medrán transita por la cuerda floja como entrenador de Colón, aunque estuvo al frente del entrenamiento de este lunes por la mañana en el predio 4 de junio, en el que estuvo presente el director deportivo, Diego Colotto, con ausencia de dirigentes.
Medrán dirigió la práctica de Colón pero corre peligro su permanencia
Volvió a hacerse responsable de la derrota con Chaco For Ever, dijo que está en deuda con el hincha y que siente total respaldo del plantel. La dirigencia duda y puso sobre el tapete su continuidad.
A propósito de la dirigencia, desde el momento del final del partido se sucedieron las comunicaciones entre ellos. Las posturas se analizaron en todo el contexto posible, desde la continuidad hasta la posibilidad firme de interrumpir el vínculo, con un consiguiente costo económico pues Medrán tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre.
La gente, de alguna manera, dio su veredicto, no solo por los silbidos que despidieron al equipo en el cierre del partido ante Chaco For Ever, sino también con las opiniones, mayoritariamente negativas hacia la continuidad de este proceso.
Medrán se hizo cargo de Colón el año pasado, dirigió siete partidos y solo consiguió una victoria en aquel momento. Luego de las elecciones fue ratificado por la actual comisión, llegaron 16 jugadores para armar un plantel nuevo y ahora los otros tres que se sumaron en la breve reapertura del libro de pases, de los cuales dos fueron titulares ante Chaco For Ever pero salieron al término del primer tiempo (Risso Patrón y García), en tanto que el restante (Garate) ingresó en el segundo tiempo.
“Estoy en deuda con la gente, pero siento que tengo buena conexión y respuesta por parte del plantel. Con Diego Colotto hablamos de lo que será el viaje del fin de semana a jugar con Acassuso e iremos a ese partido con toda la intención de mejorar y borrar la actuación de ayer, de la cual me hago absolutamente responsable”, señaló Medrán luego del entrenamiento.
En este campeonato, Medrán ha cosechado algo más del 50 por ciento de los puntos, el equipo está tercero y a ocho puntos del líder (Ferro) pero a 5 puntos del noveno (Deportivo Madryn) que está pugnando por entrar dentro de los ocho que dirimirán el segundo ascenso a la máxima categoría.
Ocurre que si bien la campaña no debe catalogarse de mala, pues, entre otras cosas, recién este domingo perdió la condición de invicto como local, hay que tener en cuenta las exigencias y obligaciones que tiene Colón en esta categoría, donde el único objetivo es lograr el ascenso a Primera División.
Hasta aquí la realidad de los hechos:
* 1) Ezequiel Medrán dirigió el entrenamiento de este lunes por la mañana.
* 2) Antes del mismo, conversó con los jugadores.
* 3) Siente que existe “conexión” con ellos.
* 4) Estuvo presente Diego Colotto y charló con Medrán, pero no le insinuó absolutamente nada con relación a su permanencia en el club.
* 5) En la práctica no hubo ningún dirigente.
* 6) De parte de la dirigencia, se evaluaron (o evalúan, para mejor decir) todas las alternativas, por lo que se podría decir que el DT ha perdido consenso unánime.
* 7) Mayoritariamente, el hincha entiende que el ciclo de Medrán está cumplido y así lo ha expresado.
El sábado a las 15, Colón visitará a Acassuso, un equipo que navega en el fondo de la tabla, que en los últimos cinco partidos empató dos y perdió tres, está antepenúltimo y tiene 15 puntos menos que Colón. De todos modos, este dato numérico poco tiene que ver si se tiene en cuenta que Colón perdió con el equipo que iba último al momento de enfrentarlo (Chaco For Ever).
En caso de que no haya novedades en las próximas horas y Medrán dirija al equipo el sábado, ¿será el último partido?, ¿tendrá ese “ultimátum” de parte de la dirigencia? Por lo pronto, lo que salta a la vista es que estos últimos resultados han mermado la confianza hacia el entrenador, que ya es cuestionado y perdió consenso.