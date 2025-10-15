Jugó en Colón y nació en Cabo Verde, el país "raro" que va al Mundial
Vistió la sangre y luto a finales de los '80 y principio de los '90: 13 goles en 43 partidos. Su tierra natal fue Cabo Verde, que logró la Independencia de Portugal en 1975. "Estoy feliz, vamos al Mundial", dice Custodio.
Custodio y el "Bicho". Foto de octubre de 1989, aparecen parados: Wirtz, Sánchez, Azoge, Godano, Siviero. Agachados: Javier López, Verón, Verdirame, Custodio Mendes y Torino. Jugó 43 partidos y marcó 13 goles.
"Yo llegué a la Argentina en el año 73...74 más o menos...Un año y medio después Cabo Verde consigue la Independencia de Portugal. Uno dice "portugués", siempre hubo esa confusión porque antiguamente Cabo Verde era colonia portuguesa. Entonces, como estábamos bajo un régimen del gobierno portugués...¡éramos todo lo mismo! Los "cabo-verdeanos" eran portugueses y los portugueses "cabo-verdeanos", pero como te decía...bajo el régimen de ellos. Vengo a la Argentina para jugar al fútbol y al poco tiempo Cabo Verde se independiza de Portugal: antes de venir para acá estaba esa lucha que se quería independizar y no podía. Hasta que Amílcar Cabral, que fue quien luchó contra todo y contra todos, lo consigue el 5 de julio de 1975. Yo tengo pasaporte portugués, porque antes de venir para acá, me fui de Cabo Verde a vivir con mis tíos a Portugal". El que explica su recorrido futbolístico y la historia es Adriano Tomás Custodio Méndes, que a pesar de un puñado de partidos con la camiseta de Colón, dejó un lindo recuerdo en los sabaleros. Ahora, su felicidad es plena: Cabo Verde jugará la próxima Copa del Mundo de la FIFA.
Cabo Verde está formado por 10 islas y 8 islotes: el archipiélago está situado en pleno Océano Atlántico. La isla más al este se sitúa a 460 kilómetros del Senegal y a 1.500 kilómetros de las Islas Canarias, y la isla más al oeste se sitúa a 830 km de la Costa del Senegal. Esta impresionante cadena de islas es una mezcla cautivadora de un clima ideal, aguas cristalinas, montañas volcánicas y tranquilos pueblos costeros. "Estoy muy contento por la clasificación, ¿qué más se puede pedir?", dice Custodio Mendes en charla con el programa ADN Gol.
Ese "10" ofensivo que jugó en Colón en los finales de los '80 e inicios de los '90, recuerda la última vez que pisó el Cementerio de los Elefantes: "Fue para la fiesta del Centenario, los 100 años de Colón. Me acuerdo que nos enfrentamos con el "Loco" Gabriel González y nos quedamos un rato largo charlando, porque nos habíamos enfrentado en Paraguay con los clásicos Cerro Porteño-Olimpia".
"En esa temporada, donde jugué en Colón, estuve casi siempre. Falté los primeros partidos porque no llegaba la habilitación y una vez me expulsaron en la cancha de Banfield por doble amarilla. Después jugué todos los partidos en esa posición de volante creativo y convertir esa cantidad de goles (13) para mí fue impresionante. En lo personal fue un muy buen año para mí; pero no en lo colectivo, porque tuvimos muchísimos problemas. Después, lamentablemente me tuve que ir de Colón y la verdad que no me quería ir. Yo tenía cinco equipos para elegir dónde quería ir, pero quería seguir en Santa Fe", asegura el ex sabalero.
Su última vez en Colón. El nacido en Cabo Verde, Adriano Tomás Custodio Mendes y el "Loco" Gabriel González el día que Colón armó su fiesta por los 100 años en el Cementerio de los Elefantes. "Tengo que volver a Santa Fe", dice el moreno
"Cabo Verde es un lugar muy lindo, todas sus islas son zonas turísticas: hay diez islas y en actividad son siete, porque hay lugares volcánicos; entonces, tres islas no están habitadas. Incluso el torneo allá es bastante complicado porque se juega, donde nací yo y hay ocho o nueve equipos amateurs que juegan entre ellos y después se cruzan con Playa ("Praia" es la capital de Cabo Verde) que es la isla más grande. Cada lugar o cada isla tienen sus equipos, entonces juegan sus torneos y hacen como una clasificación. Después se enfrenta en Playa, se van eliminando y ahí sale un campeón de Cabo Verde. Es un fútbol que es amateur o un poquito semi-profesional, porque no todos cobran y el que cobra puede recibir 300/400 euros. Igual es un lugar que que vivís con nada...", grafica Custodio.
-¿De qué vive la gente en Cabo Verde?
-Es un lugar que no tenés ninguna industria o una sola: la industria del pescado. Las islas viven del turismo. Yo tengo un dicho: "El que vive en Cabo Verde puede vivir de la pesca y de la caza". De la naturaleza...si te morís de hambre en Cabo Verde es porque querés...Es un lugar que en su dimensión es todo playa.
-Hace años que estás radicado en Argentina, Custodio. ¿Volviste alguna vez a tu Cabo Verde natal?
-Mirá, volví la última vez hace 8 años: fui con con mis hijas porque siempre les dije que tenían que conocer las raíces de su papá: les mostré muchas cosas para que se dieran cuenta que Cabo Verde no es Argentina. Conocieron un lugar donde todos salen a pescar y salen por las calles a vender: cuando vienen los turistas de todo el mundo hacen una una gran diferencia. Lo bueno que es que un "cabo- verdeano" te habla cinco o seis idiomas.
En medio del recorrido del "cabo-verdeano" de Custodio Mendes en el fúbol, surge solo el recuerdo de Miguel Ángel Russo con su paso por Estudiantes de La Plata. "A Miguel yo ya lo conocía de cuando jugaba en inferiores, después fuimos haciendo una amistad a través de Patricio de Patricio Hernández, que es mi amigo, mi hermano, mi papá, mi todo. Siempre hablamos todos los días y él tenía una amistad de hermandad con Miguel. Yo creo que murió en en su ley, donde quería. Es más casi se muere adentro de una cancha de fútbol", dice Custodio.
"El Perrito Schumacher de Santa Fe es mi amigo, mi compadre, mi hermano de la vida. Tengo que volver a Santa Fe y volver a Colón. No quiero remover el pasado y decir quiénes me fallaron en Colón, porque esos dirigentes ya no están en este mundo y por respeto a sus familiares no los nombro. Yo quería quedarme uno o dos años más en Colón, pero no se dio", dice Adriano Tomás Custodio Mendes, el ex jugador de Colón que nació en Cabo Verde, este país "raro" que hizo ruido clasificando al próximo Mundial de la FIFA.
