Este sábado a las 18 en el Cementerio

Colón pone ahora el cuerpo contra Defensores...la mente en el Reducido

El equipo de Iván Delfino, que hace seis que no pierde y viene de jugar su mejor partido de visitante en Bolívar, cierra en casa la temporada regular. El Sabalero sale a la cancha los resultados puestos: puede ser tercero, cuarto o quedar quinto.