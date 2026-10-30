Pasaron 259 días de corrido. Fueron ocho meses y 17 días. Un total de 37 semanas. Desde ese 14 de febrero que fue el debut ante el Deportivo Madryn hasta este cierre de la temporada regular, también en casa, contra Defensores de Belgrano. Una temporada, dos entrenadores. Ese término By Delfino de "maratón de largo aliento" empieza la esperada cuenta regresiva final en el Mundo Colón.
Colón pone ahora el cuerpo contra Defensores...la mente en el Reducido
El equipo de Iván Delfino, que hace seis que no pierde y viene de jugar su mejor partido de visitante en Bolívar, cierra en casa la temporada regular. El Sabalero sale a la cancha los resultados puestos: puede ser tercero, cuarto o quedar quinto.
Termina la temporada regular...
Es cierto que falta jugar con Defensores de Belgrano. Es cierto que el equipo puede subir. Es real que puede terminar tercero. Es verdadero que puede terminar cuarto.
Y es probable que quede quinto con ventaja de localía. Pero más allá de los 90 minutos que faltan, si bien el cuerpo y las piernas piensan en Defensores de Belgrano, el corazón y la mente de Colón ya piensan en Modo Reducido, con el suspenso que el fin de semana no habrá fútbol de ascenso como consecuencia de la visita del Papa.
Pensando en lo que viene, el entrenador en principio le dará rodaje a casi todos titulares, preservará a Facundo Castet y le dará otra chance a Darío Sarmiento en reemplazo del lesionado "Wachi" García.
Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Federico Lértora e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea son los once que saltarán al césped del Brigadier López este sábado a las 18.
El rival de turno no juega por nada y su entrenador habló de un Defensores de Belgrano que lo puede complicar a Colón "porque los chicos van a salir a jugar liberados en Santa Fe". El "Dragón", que tiene la experiencia en el arco con el "Pelado" Alejandro Medina y el interminable "Topito" Aguirre, hace cinco que no gana pero al mismo tiempo hace tres que no pierde en condición de visitante.
Como se sabe, si bien no es oficial, ya está instalado que "debido a que la Provincia de Buenos Aires no brindará servicio de seguridad entre el jueves 5 y el miércoles 11 de noviembre (en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el martes 10) por la llegada del Papa León XIV a Argentina, se tomó la decisión de suspender todo el fútbol de ascenso de ese fin de semana".
Por lo tanto, las competencias en la Primera Nacional, Primera "B" y Primera "C" se postergarán una semana. En la Primera Nacional, el inicio del Reducido y la final por el primer ascenso se jugarán entre el 14 y el 15 de noviembre. En la misma fecha se disputará el arranque del Reducido de la Primera "B" y la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera "C".
¡Hola Reducido...en dos semanas!
Asimismo, se atrasará por siete días las definiciones en cada uno de los campeonatos. La Primera Nacional terminará el 19 de diciembre, con la final de vuelta del Reducido. La Primera "B" llegará a su fin ese mismo fin de semana. Mientras que la Primera "C" culminará el fin de semana del 12 de diciembre.
Por la información a la que accedió El Litoral, en comunicación con el área de Seguridad Deportiva de la provincia de Santa Fe, el mata-mata de Colón se posterga hasta el sábado 14 de noviembre.
Hay que recordar que en el Reducido por el segundo ascenso participan los equipos que terminen del segundo al octavo puesto de cada zona, es decir, 14 clubes. A ellos se suma, desde los cuartos de final, el perdedor de la final por el primer ascenso, que llega con una segunda chance.
La primera ronda tiene siete partidos, sin sorteo y con un orden preestablecido que enfrenta a equipos de zonas distintas: el segundo de una zona contra el octavo de la otra, el tercero contra el séptimo, el cuarto contra el sexto y los dos quintos entre sí.
Todos los partidos se juegan a partido único y la localía la tiene el equipo mejor ubicado en la tabla. Si hay empate en los 90 minutos, la serie se define sin alargues dobles ni revancha, algo que hace que cada duelo sea una final en sí mismo.
Los siete ganadores se unen al perdedor de la final por el primer ascenso y arman los cuartos de final, para seguir luego con semifinales y la final del Reducido, siempre por eliminación directa. El campeón del Reducido obtiene el segundo ascenso.
Antes de arrancar la fecha, con Colón quinto por diferencia de gol (tiene los mismos puntos que Madryn) el cruce es con Midland, el quinto de la otra zona. A posiciones iguales, define la diferencia y eso favorece al Sabalero que jugaría el mata-mata único dentro de dos semanas en el Cementerio de los Elefantes.