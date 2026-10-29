Al momento de comenzar a jugarse el partido de este sábado a las 18, ante Defensores de Belgrano, Colón ya tendrá un panorama claro de lo que necesitará para tratar de escalar posiciones en la tabla y defender la localía para la primera fase del Reducido (instancia de octavos de final), que no es un dato menor en esta lucha por volver a la máxima categoría.
Colón y los dos cambios que planea Delfino para repetir lo bueno que se hizo en Bolívar
Este sábado recibe a un descomprimido Defensores de Belgrano, con el objetivo de terminar lo más alto posible y esperar de la mejor manera el inicio del Reducido, que será en quince días.
Hay que recordar que en esa primera instancia, la eliminación será a un solo partido, en la cancha del club mejor ubicado o, en el caso de los dos quintos, el que tenga la mayor cantidad de puntos. Y que la igualdad favorcerá a ese club mejor ubicado, algo que, por ejemplo, a Colón le pasó en el 2024 cuando enfrentó a All Boys y quedó eliminado en octavos de final habiendo empatado 1 a 1. Siguió adelante el albo de Floresta por haber estado mejor ubicado en la tabla.
De todos modos, Delfino no hace ninguna especulación y tiene en la cabeza a un equipo muy parecido –en los nombres y esquema- al que jugó el sábado pasado en Bolívar, produciendo una de las mejores actuaciones ante Ciudad de Bolívar, equipo al que venció por 2 a 0.
En principio, haría dos modificaciones entre los titulares. Como Castet está con una molestia física, ingresará Olmedo en su reemplazo. Y luego, Franco García está totalmente descartado (¿volverá antes del cierre del año?) y su lugar será ocupado por Darío Sarmiento, que fue el que ingresó en su reemplazo, salió por una contractura que le impidió seguir en Bolívar pero ya está recuperado y jugará de titular el sábado.
Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Agustín Toledo y Federico Lértora; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; y Alan Bonansea, es el equipo que prepara el “Grandote” Delfino para jugar ante Defensores de Belgrano, que llega totalmente liberado a este partido por haberse salvado, la fecha anterior, del descenso.
El funcionamiento dejó satisfecho al técnico rojinegro, que tuvo la virtud de colocar a Lago en una posición de media punta o enganche, suelto delante de los dos volantes centrales, con Bonansea delante suyo y dos extremos por afuera, además de la subida constante de los marcadores de punta, especialmente de Mauro Peinipil por derecha.
Lago jugó un gran partido, como también lo hizo Marcioni en una posición que no fue la habitual a lo largo del año: abierto por izquierda. Allí entró mucho en juego, desbordó por afuera, metió centros de zurda (se nota que tiene un manejo interesante de ese perfil también) y le quedó muy bien para meter la diagonal y tratar de aprovechar su mejor pierna (la derecha) para buscar el remate al arco.
El 4-2-3-1 que ensayó Delfino le dio buen resultado, mejoró la labor colectiva del equipo y eso permitió que Colón jugara –con la ayuda de un excelente campo de juego- uno de los mejores partidos del torneo (o quizás el mejor), generando ilusión en la gente, que seguramente colmará el Brigadier López.
Un rival liberado de presiones
En cuanto al choque del sábado a las 18 con el arbitraje de Bruno Amiconi, llegará a Santa Fe un Defensores de Belgrano sin presiones, con algunas bajas pero también con retornos en el primer equipo, tal cual lo expresó Mariano Campodónico, su entrenador, quien ponderó a Colón y no solo lo da como candidato al ascenso sino que señaló a Bonansea como el mejor “9” de la categoría, detrás de Pino.
Cómo se disputará el Reducido
Luego de este encuentro, Colón –y el resto- tendrá tiempo para preparar el primer choque del Reducido y lo mismo pasará con la gran final por el primer ascenso. La mesa de la categoría resolvió suspender la final y el inicio del certamen por el segundo ascenso, previstos para la semana que viene, en virtud de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina. En consecuencia, Colón arrancará el Reducido el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, recordando que será a un solo partido en esa fase de octavos. Luego, a partir de allí (cuartos, semi y final) se disputará a dos partidos, uno en cada cancha, con ventaja deportiva para el mejor ubicado.
La forma de emparejamiento de los equipos, a partir de la fase de cuartos de la Primera Nacional, será de la siguiente manera: los siete que resulten vencedores en octavos más el perdedor de la final se van a encolumnar en una tabla de posiciones de acuerdo a los puntos que sumaron en la fase regular que termina este fin de semana. Y a partir de allí, el primero jugará con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto.
Por último, tanto el arquero Matías Budiño como el defensor Pier Barrios se entrenan con normalidad y estarán a disposición de Delfino. No es el caso de Leandro Garate, que aún se recupera de la lesión muscular que sufrió hace un par de semanas.