La reserva de Colón confirmó su buen momento y volvió a sumar de a tres con una actuación convincente. Por la 15.ª jornada del Torneo Proyección Clausura, el elenco rojinegro se impuso por 3 a 1 frente a San Martín de San Juan en las instalaciones del Predio 4 de Junio, rubricando su primera racha de victorias consecutivas en lo que va de la competencia.
La reserva de Colón pisó fuerte y metió su segundo triunfo consecutivo
El equipo dirigido por Miguel Robledo superó con autoridad a San Martín de San Juan por 3 a 1 en Santa Fe. Matías Córdoba, en dos oportunidades, y Estanislao López marcaron los tantos del Sabalero, que encadenó dos festejos seguidos por primera vez en el certamen.
Desde el pitazo inicial, el equipo conducido técnicamente por Miguel Robledo impuso las condiciones del juego. Colón fue el claro dominador del trámite de principio a fin, adueñándose del desarrollo a partir del volumen de juego y generando las mejores situaciones de gol sobre la valla sanjuanina.
La efectividad sabalera tuvo como gran figura a Matías Córdoba, autor de un valioso doblete para encaminar la historia. La cosecha goleadora la completó el defensor Estanislao López, quien volvió a festejar tras haber convertido el gol del triunfo en la jornada anterior frente a Ferro Carril Oeste en Buenos Aires.
Con este triunfo en condición de local, el conjunto del barrio Centenario alcanzó los 14 puntos en la tabla de posiciones del Grupo B. De cara a lo que viene, en la próxima jornada Colón visitará a Huracán el jueves 5 de noviembre desde las 15:00 en La Quemita, buscando estirar su buen presente en la recta final del torneo.
Síntesis del partido
Colón: Cuffia; Ravano, E. López, Gómez, Barría; Utrera, Favotti, Cardozo; Córdoba, Aguiar y Fusco. DT: Miguel Robledo.
Goles: Matías Córdoba -2- (C) y Estanislao López (C).
Cancha: Predio 4 de Junio
Árbitro: Joaquín García Casas