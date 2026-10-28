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Torneo Proyección 2026

La reserva de Colón pisó fuerte y metió su segundo triunfo consecutivo

El equipo dirigido por Miguel Robledo superó con autoridad a San Martín de San Juan por 3 a 1 en Santa Fe. Matías Córdoba, en dos oportunidades, y Estanislao López marcaron los tantos del Sabalero, que encadenó dos festejos seguidos por primera vez en el certamen.

Festejo sabalero en el Predio 4 de Junio: Colón derrotó 3 a 1 a San Martín de San Juan por la fecha 15 del Torneo Proyección.Festejo sabalero en el Predio 4 de Junio: Colón derrotó 3 a 1 a San Martín de San Juan por la fecha 15 del Torneo Proyección.
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La reserva de Colón confirmó su buen momento y volvió a sumar de a tres con una actuación convincente. Por la 15.ª jornada del Torneo Proyección Clausura, el elenco rojinegro se impuso por 3 a 1 frente a San Martín de San Juan en las instalaciones del Predio 4 de Junio, rubricando su primera racha de victorias consecutivas en lo que va de la competencia.

Desde el pitazo inicial, el equipo conducido técnicamente por Miguel Robledo impuso las condiciones del juego. Colón fue el claro dominador del trámite de principio a fin, adueñándose del desarrollo a partir del volumen de juego y generando las mejores situaciones de gol sobre la valla sanjuanina.

Matías Córdoba convirtió un doblete en la victoria del selectivo dirigido por Miguel Robledo.Matías Córdoba convirtió un doblete en la victoria del selectivo dirigido por Miguel Robledo. Foto: Prensa Colón.

La efectividad sabalera tuvo como gran figura a Matías Córdoba, autor de un valioso doblete para encaminar la historia. La cosecha goleadora la completó el defensor Estanislao López, quien volvió a festejar tras haber convertido el gol del triunfo en la jornada anterior frente a Ferro Carril Oeste en Buenos Aires.

Con este triunfo en condición de local, el conjunto del barrio Centenario alcanzó los 14 puntos en la tabla de posiciones del Grupo B. De cara a lo que viene, en la próxima jornada Colón visitará a Huracán el jueves 5 de noviembre desde las 15:00 en La Quemita, buscando estirar su buen presente en la recta final del torneo.

Síntesis del partido

Colón: Cuffia; Ravano, E. López, Gómez, Barría; Utrera, Favotti, Cardozo; Córdoba, Aguiar y Fusco. DT: Miguel Robledo.

Goles: Matías Córdoba -2- (C) y Estanislao López (C).

Cancha: Predio 4 de Junio

Árbitro: Joaquín García Casas

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