Torneo Proyección 2026

La reserva de Colón pisó fuerte y metió su segundo triunfo consecutivo

El equipo dirigido por Miguel Robledo superó con autoridad a San Martín de San Juan por 3 a 1 en Santa Fe. Matías Córdoba, en dos oportunidades, y Estanislao López marcaron los tantos del Sabalero, que encadenó dos festejos seguidos por primera vez en el certamen.