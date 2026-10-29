DT de Defensores de Belgrano

“Ferro, Colón, Godoy Cruz y Madryn son los candidatos a lograr el ascenso”

Mariano Campodónico, el entrenador del rival de Colón del sábado, destacó a Bonansea como uno de los mejores “9” de la categoría y dijo que “el año que viene tiene que estar jugando en Primera”.