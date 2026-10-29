Mariano Campodónico es el entrenador de Defensores de Belgrano, visitará a Colón el sábado con el aliciente de haber conseguido salvar al club del descenso y puso a su rival santafesino como uno de los cuatro candidatos a conseguir el ascenso, en la charla que sostuvo en La Primera de radio Sol.
“Ferro, Colón, Godoy Cruz y Madryn son los candidatos a lograr el ascenso”
Mariano Campodónico, el entrenador del rival de Colón del sábado, destacó a Bonansea como uno de los mejores “9” de la categoría y dijo que “el año que viene tiene que estar jugando en Primera”.
-Mariano, vos fuiste un 9 de área y goleador en tus tiempos de jugador. ¿Cuál es el mejor delantero de la categoría?
-Lo tuve a Martín Pino en San Martín de Tucumán, el torneo pasado, y es un jugador que tiene grandes condiciones. El 9 de Colón me gusta. Alan Bonansea es parecido a mí por el físico, es importante para la categoría y el año que viene tiene muchas chances de jugar en Primera.
-¿Qué opinás de Lago?
-Que es el distinto, el típico ‘9 falso’ con característica de enganche y que, aparte de jugar bien, tiene mucho gol. Hay que tener mucho cuidado con él este fin de semana.
-¿Vienen descomprimidos luego de salvar la categoría?
-Estas últimas dos semanas fueron de mucha tensión. En lugar de festejar, llorábamos, porque la misma tensión nos llevaba a angustiarnos mucho. Fue un desahogo salvarse del descenso.
-¿Es más difícil jugar por el descenso que jugar por el campeonato?
-Yo lo viví con Banfield, cuando descendimos en el 97. Esa vez descendimos como siete u ocho fechas antes y una vez que se produjo, ganamos un montón de partidos, entre ellos a Colón, que peleaba el campeonato. Teníamos un equipazo pero las cosas no salían. Estaba el Patrulla Jiménez, por ejemplo, entre otros buenos jugadores.
-¿En tus tiempos había tantos ‘agarrones’ en el área como ahora?
-Yo no recuerdo que eso pasara antes. Hoy es muy alevoso, el otro día Lértora se quedó sin camiseta por un forcejeo. Y lo que veo es que los árbitros viven avisando… ¡Basta, no avises más, cobrá penal o cobrá foul en ataque y listo!
-¿Qué opinás de la organización del campeonato?
-Que debieran haber dos ascensos más, por lo menos. Respecto de lo organizativo, lo que queda muy desprolijo es que se termine tan pronto para tantos equipos. Nosotros dejamos de competir el fin de semana y no volvemos a hacerlo hasta febrero. Hay que encontrarle la vuelta a eso, porque al club no le entra un mango durante tres meses.
-¿Se notan las diferencias de presupuesto entre los clubes?
-Los del interior tienen más cosas a favor. A mi me tocó dirigir All Boys, Temperley - del que soy hincha - y a San Martín de Tucumán. Quieras o no, en el interior te llenan los estadios todo el fin de semana. Acá es distinto, porque no hay tanta gente por la cantidad de equipos.
-¿A quiénes ves ascendiendo este año?
-Ferro, Colón, Godoy Cruz, Deportivo Madryn… Esos son equipos que, económicamente, tienen más y cuentan con mejores planteles. Puede haber alguna sorpresa, pero creo que no pasa de los que te acabo de mencionar.
-¿Vas a traer todo a Santa Fe el sábado?
-El plantel es corto, hay algunos que tuvieron problemas físicos el fin de semana y otros llegaron a cinco amarillas. De los habitualmente titulares, tengo cuatro jugadores menos, pero hay un par que tengo en condiciones de que vuelvan. Hay que terminar el torneo de la mejor manera y pondré lo mejor que tengo.
-¿Qué opinás del arbitraje, un tema del que se habla mucho en este país?
-Está cuestinado, pero a veces te toca y a veces no. No creo que lo hagan con maldad o mala fe. Hay muchas suspicacias en ese sentido. Nosotros peleamos el descenso y, en teoría, somos un club que tiene dirigentes con presencia en Afa. Me tocó sufrir algunos arbitrajes malos, pero enseguida tuve que barajar y dar de vuelta para seguir adelante. Si a Marcelo Achile lo hubiesen favorecido, no habríamos llegado a esta situación de salvarnos del descenso dos fechas antes. A veces se habla demasiado.
-¿Se puede jugar bien al fútbol en esta categoría o es todo segunda pelota o pelota quieta?
-Yo quiero que mi equipo juegue bien, pero a veces jugás contra alguno que juega a otra cosa y se complica. Yo digo que se puede. Colón tiene una cancha grande, con buen piso y buenos jugadores. Es un equipo que puede jugar bien. Nosotros tenemos una cancha chica y nos acostumbramos a otra cosa, pero dirigí a All Boys y ese equipo intentaba jugar al fútbol.
-Dirigiste al All Boys que deja afuera a Colón en 2024…
-¡El equipo de Diego Osella…! Recuerdo ese partido y todavía sufro por esa última pelota que pasó rozando el palo... Y después, en San Juan, nos echaron tres jugadores cuando estábamos ganando. Ese día me tocó que no esté de mi lado. Me calenté mucho con el arbitraje.
-¿Se jugaba con menos presiones antes?
-Ahora se televisa todo, están las redes sociales que influyen muchísimo. Antes, eran solamente los periodistas con un grabador; ahora hay 200 mil celulares que, si decís algo, a los dos segundos se viraliza y sale por un montón de lugares... Al haber tantos equipos en Primera, no hay tanta jerarquía como antes, que eran 20 y había más paridad por la calidad de los jugadores. Hoy, cualquiera le gana a cualquiera pero no por la alta calidad.
-El tema de las redes sociales influye mucho, acá tanto Madelón como Delfino lo han señalado…
-Trato de ser muy cercano al jugador y yo pienso igual que Iván, que es un tipo humano al que conozco mucho, porque somos gente que nos costó, que salimos de abajo y que vivimos cosas duras. Fui compañero de él y lo conozco bien. Hoy, el chico termina el partido y se va a la platea a sacarse una foto con la novia o con la mamá. Trato de explicarle que no es el momento, porque cuando empatás o perdés no podés ir a la platea… O si no, estás concentrado y mostrás lo que estás comiendo o el peluquero que te corta el pelo en los hoteles… Eso no existía antes… Pero bueno, son los tiempos que se viven, hay que “aggionarse” y tratar de transmitir lo mejor.