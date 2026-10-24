Colón se enfrenta este sábado ante Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional del fútbol de AFA.
La previa en vivo: Colón visita a Ciudad de Bolívar en un duelo clave para el Reducido
El encuentro se disputa este sábado desde las 21 horas en el Estadio Municipal Eva Perón.
El encuentro se disputa desde las 21 horas en el Estadio Municipal Eva Perón.
Minuto a minuto
Colón en Bolívar: uno de los atractivos de un sábado especial
Bolívar es una ciudad que cuenta con alrededor de 40.000 habitantes, se la conoce como “la ciudad de las palmeras” y está ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires. La agricultura y la ganadería son sus actividades principales, la maratón en homenaje al padre de Tinelli forma parte de una de sus principales actividades, además de la fiesta “Me encanta Bolívar”. Hasta esta ciudad llegó Colón, por primera vez en su historia, para jugar el último de los encuentros de visitante antes del inicio del Reducido para buscar el ascenso a Primera.
Solamente cuatro jugadores en común y un solo partido, hasta el de esta fecha, es el historial entre Colón y Ciudad de Bolívar. El único encuentro fue el de la primera rueda, que terminó igualado en el Centenario. Los cuatro jugadores en común son Gustavo Villarruel, el Sungui Ismael Blanco, Walter Acuña y el Kily Vega. Ciudad de Bolívar es el club más benjamín de la categoría, pues fue fundado en 2002 y se insertó en el fútbol grande de Afa a partir de 2016.
Bolívar vivió un sábado muy especial. A partir de las 17 se puso en marcha una nueva edición del tradicional maratón que lleva el nombre de Dino Hugo Tinelli, el padre del famoso conductor nacido en esta ciudad. Esta es una competencia que ya forma parte de la historia deportiva de la ciudad y que reúne cada año (la actual edición fue la número 27) a corredores y aficionados en torno a una de las citas más importantes del calendario atlético local.
Como una manera de asociarse a la fiesta, la Municipalidad de Bolívar decidió obsequiar con 100 entradas a quienes quieran concurrir por la noche al partido entre Bolívar y Colón. El fútbol no ha sido el motivo del nacimiento de esta joven institución, sino el vóleibol. Ciudad de Bolívar se hizo famoso, precisamente, por los grandes logros conseguidos en este deporte, ganando inclusive una Copa Libertadores.
El antecedente
El único antecedente entre ambos se dio este 2026 en la primera rueda. Igualaron 0 a 0 el 7 de junio en el Estadio Brigadier General Estanislao López.