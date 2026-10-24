La previa en vivo: Colón visita a Ciudad de Bolívar en un duelo clave para el Reducido

Bolívar es una ciudad que cuenta con alrededor de 40.000 habitantes, se la conoce como “la ciudad de las palmeras” y está ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires. La agricultura y la ganadería son sus actividades principales, la maratón en homenaje al padre de Tinelli forma parte de una de sus principales actividades, además de la fiesta “Me encanta Bolívar”. Hasta esta ciudad llegó Colón, por primera vez en su historia, para jugar el último de los encuentros de visitante antes del inicio del Reducido para buscar el ascenso a Primera.