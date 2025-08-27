Y una tarde volvió Lago en Colón: "Con Medrán se cambió la actitud"
Es, junto al "Pulga", el responsable de hacer algo distinto con la pelota en los pies. Frente a Chacarita volvió al gol, asistió, tiro lujos y fue clave. Es más, Colón "se pinchó" cuando pidió el cambio.
Voló al gol. El festejo de Manuel Ignacio Lago con la camiseta de Colón frente a Chacarita. Fue "Nacho" & "Chino", todo el mismo tiempo. Como en los viejos tiempos. Foto: Carolina Niklison
La esperada y demorada vuelta de Ignacio Lago con la camiseta de Colón fue, junto al debut de Ezequiel Medrán como entrenador, fue lo mejor para el Sabalero frente a "Chaca". Lo otro fue dejar de perder. Volviendo a "Nacho", toda lesión grave siempre genera dos cuestiones para un player: 1) ¿cuándo vuelve?; 2) ¿cómo vuelve?.
Hace un año y días, concretamente el 6 de agosto de 2024, Colón informaba de manera oficial en redes: "Ignacio Lago: presenta ruptura de cruzado anterior de rodilla izquierda, más lesión meniscal externa. Necesita reconstrucción quirúrgica. Tiempo estimado de baja: 8 meses". A los 20 días, era operado por el Dr. Batista en Buenos Aires: "En la mañana de hoy fue intervenido quirúrgicamente Ignacio Lago, de su lesión ligamentaria. La operación fue un éxito, y el jugador comienza desde hoy la etapa de recuperación. ¡Fuerza Nacho!", avisaba la entidad del Barrio Centenario.
Estaba claro, por lo que se veía en campo, que este Colón no lo podía "ayudar" a Lago; todo lo contrario, lo complicaba. Con "Pulga", pasa algo parecido. Hasta que una tarde, justo el día "17", se terminó la desgracia para Manuel Ignacio Lago, de apenas 23 años, adquirido por Colón a Talleres en 350.000 dólares. Es tan importante esta "sociedad mixta" por el nacido en Isidro Casanova que el club de Fassi le advirtió a Godano: "Si por alguna casualidad, Ignacio Lago queda libre, Colón debe indemnizar a Talleres con...¡¡¡tres millones de dólares!!!".
El sábado, Lago volvió a ser Lago y durante varios minutos Colón fue Colón. Quedó en claro en esa primera corrida, cuando encaró, gambeteó y pateó a la carrera. Hasta que llegó su vuelta al gol: primer grito en 17 partidos. La armaron lindo desde un lateral: la volcó Jourdan, se posteó Castro y el zurdazo fue perfecto, donde más le duele a un arquero: abajo y al lado del caño. Lo gritó más que los otros seis goles con la sangre y luto.
"Creo que lo más importante ha sido el rendimiento del equipo, que era lo que podíamos consolidar o buscar. Para los delanteros siempre es importante hacer goles porque aumenta la confianza, y más en este momento donde las cosas no venían saliendo. En lo personal fue muy importante después de muchísimo tiempo volver a convertir, pero lo que destaco es que el equipo anduvo bien", aseguró el "Chino" en una nota con "La Voz del Sabalero" por Sol Play 91.5.
Al toque, el ex Almirante, Talleres, México, San Martín de San Juan y Rafaela, agregó: "Hubo un cambio enorme, mucha personalidad. Cuando se tuvo que defender, se defendió; cuando se tuvo que meter, se metió. Eso fue lo más destacable del fin de semana".
En el caso del cuarto y último DT de esta temporada, Ezequiel Medrán, es un viejo y buen conocido de Manuel Igancio Lago: lo dirigió en La Perla del Oeste. Lo conoce, lo aprecia, la valora. "Todos los técnicos que pasaron buscaron subir la confianza del grupo. Este año recibimos muchos golpes y eso pesa. En estos días con Ezequiel se vio reflejado lo que aspira para nosotros. Colón tiene uno de los mejores planteles de la categoría y creo que con trabajo lo vamos a demostrar".
El otra vez desequilibrante Lago, que hace poco fue el único jugador capaz de pedirle disculpas a la gente por la falta de resultados, otra vez fue sincero: "Sabemos que la campaña es mala y entendemos la bronca de la gente. A mí me tocó volver tras una lesión complicada, siempre traté de dar lo máximo, incluso jugando con dolor. Somos responsables de dónde estamos y tenemos que hacernos cargo".
De esa relación anterior con Medrán, vistiendo la casaca de Rafaela, Ignacio Lago remarca: "Lo conozco, lo tuve, y creo que está muy capacitado. Tiene las armas y un cuerpo técnico preparado para llevar adelante lo que Colón quiere. Obviamente en el fútbol argentino mandan los resultados, pero creo que tiene la capacidad para hacerlo".
Así, de la mano de Medrán, volvió ese "Nacho" Lago que todo el Mundo Colón estaba esperando. El lunes, en el Bajo y contra Defensores de Belgrano, tendrá que validar ese fútbol que volvió una tarde en el Cementerio de Elefantes.
Talpone dice que "fuimos otro equipo"
Nicolás Talpone, otro futbolista que recuperó nivel en Colón, dialogó con Diez en Deportes por LT10. "Me sentí mucho más cómodo que en los partidos anteriores. Creo que tanto yo como el equipo en general nos sentimos de esa manera. Es un año difícil, donde las cosas no han salido como esperábamos, y eso lo hace todo más complicado", reconoció el volante, haciendo autocrítica sobre la irregular campaña del Sabalero.
Nicolás Talpone. Crédito: Mauricio Garín
"Nos sentimos un equipo muy ordenado y seguro de sí mismo. Más allá del resultado, se vio un Colón sólido, intenso a la hora de presionar y simple para jugar. Eso nos permitió llegar con claridad al área rival", agregó.
El "nuevo" capitán se refirió al orgullo de portar la cinta: "Fue una alegría enorme y un orgullo muy grande. No me considero el capitán porque hay otros líderes en el grupo, pero llevar la cinta con esta camiseta me hizo recordar todo lo que luché para estar en este lugar. El gesto del técnico me dio confianza y eso era algo que necesitaba. "Se notó que fuimos un equipo corto y solidario, que presionó bien y estuvo compacto en defensa".
Finalmente, Talpone aseguró que "hay que seguir mejorando y dejar una buena imagen para la gente. Nos tocó un año complicado, pero no queda otra que trabajar, pelear hasta el final y representar esta camiseta de la mejor manera posible".
