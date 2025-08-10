#HOY:

Colón recibe a Agropecuario: dónde verlo, horario y formaciones

El Sabalero y Los Sojeros se enfrentarán desde las 16hs por la Fecha 26 de la Primera Nacional en el Estadio Estadio Brigadier General Estanislao López. El partido será televisado por TyC Sports Play.

Tarde de fútbol en el Brigadier. Crédito: Fernando Nicola
 13:15
Por: 

Llegó el Pulga, Minella tomó las riendas y en el equipo escucharon el pedido de los hinchas: había que revertir la racha perdedora y hacer lo imposible por poner a Colón en el reducido. Con esa mentalidad el Sabalero se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el fin de semana pasado y no pudo concretar. Ahora, debe enfrentarse a Agropecuario.

El partido es correspondiente a la Fecha 26 de la Primera Nacional y se disputará en el Estadio Estadio Brigadier General Estanislao López.

Colón-AgropecuarioEl último partido entre ambos terminó con un gol de último minuto. Crédito: Captura

Cómo llegan

Por el lado Sabalero; el plantel parecía haber encontrado el camino, pero es muy irregular. Colón está 15 en el Grupo B con 27 puntos (8G-3E-14P). La llegada del Pulga y la templanza de Minella llevaron tranquilidad al público rojinegro hace algunos partidos, pero el domingo pasado fue otro golpe de K.O.

En tanto, el Sojero está muy cerca del reducido: se encuentran en la 9na posición, con 32 puntos (8-8-9). Vienen de empatar con Temperley.

Dónde verlo, a qué hora y quién dirige

Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 15:45hs.

Javier Delbarba es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Erik Grunman y Ramón Ortíz; Gastón Iglesias será el cuarto árbitro.

Javier Delbarba, árbitro AFAJavier Delbarba es el elegido por la AFA para dirigir a Colón

Posibles formaciones

Colón: Tomás Giménez; Bettini, Thaller, Zahir Ibarra y Conrado Ibarra; Yunis y Talpone; Jourdan, Luis Miguel Rodríguez y Lago; Gigliotti.

DT: Martín Minella

GEJ (usada el último partido): Álvarez; Camargo, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Duré, Soria, Velázquez, Camacho; Molina y Fernández.

DT: Matías Modolo.

