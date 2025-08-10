Colón recibe a Agropecuario: dónde verlo, horario y formaciones

Llegó el Pulga, Minella tomó las riendas y en el equipo escucharon el pedido de los hinchas: había que revertir la racha perdedora y hacer lo imposible por poner a Colón en el reducido. Con esa mentalidad el Sabalero se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el fin de semana pasado y no pudo concretar. Ahora, debe enfrentarse a Agropecuario.
El partido es correspondiente a la Fecha 26 de la Primera Nacional y se disputará en el Estadio Estadio Brigadier General Estanislao López.
El último partido entre ambos terminó con un gol de último minuto. Crédito: Captura
Cómo llegan
Por el lado Sabalero; el plantel parecía haber encontrado el camino, pero es muy irregular. Colón está 15 en el Grupo B con 27 puntos (8G-3E-14P). La llegada del Pulga y la templanza de Minella llevaron tranquilidad al público rojinegro hace algunos partidos, pero el domingo pasado fue otro golpe de K.O.
En tanto, el Sojero está muy cerca del reducido: se encuentran en la 9na posición, con 32 puntos (8-8-9). Vienen de empatar con Temperley.
Dónde verlo, a qué hora y quién dirige
Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 15:45hs.
Javier Delbarba es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Erik Grunman y Ramón Ortíz; Gastón Iglesias será el cuarto árbitro.
Javier Delbarba
Posibles formaciones
Colón: Tomás Giménez; Bettini, Thaller, Zahir Ibarra y Conrado Ibarra; Yunis y Talpone; Jourdan, Luis Miguel Rodríguez y Lago; Gigliotti.
DT: Martín Minella
GEJ (usada el último partido): Álvarez; Camargo, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Duré, Soria, Velázquez, Camacho; Molina y Fernández.
DT: Matías Modolo.
