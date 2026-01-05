También se busca un "8" y un "6"

Mauro Peinipil y Emanuel Beltrán, los dos laterales derechos que están "al caer" para Medrán

Colón tiene un principio de acuerdo con ambos futbolistas y podrían estar antes del fin de semana en Santa Fe. Peinipil viene de salir campeón con Independiente Rivadavia y Beltrán llega desde Instituto. Sigue la búsqueda de un central zurdo y de, al menos, un delantero más.