Mauro Peinipil y Emanuel Beltrán, los dos laterales derechos que están "al caer" para Medrán
Colón tiene un principio de acuerdo con ambos futbolistas y podrían estar antes del fin de semana en Santa Fe. Peinipil viene de salir campeón con Independiente Rivadavia y Beltrán llega desde Instituto. Sigue la búsqueda de un central zurdo y de, al menos, un delantero más.
Peinipil (foto) y Beltrán vienen de jugar la última temporada en la Liga Profesional.
En la continuidad de un intenso mercado de pases que tiene a 6 refuerzos oficializados por el club, a Matías Múñoz trabajando en Santa Fe desde el inicio de la pretemporada y varias gestiones encaminadas más, en las últimas horas los dirigentes de Colón fueron a fondo y lograron el principio de acuerdo con los dos futbolistas señalados para competir por el puesto de lateral derecho sabalero.
Las salidas anticipadas de Gonzalo Bettini y Facundo Sánchez dejaron al entrenador rojinegro sin alternativas en ese puesto, obligando a Colón a salir al mercado a buscar al menos dos futbolistas que puedan asegurar solidez en la marca y proyección ofensiva sobre el carril diestro.
De Córdoba al 4 de Junio
Desde las últimas horas, trascendió en nuestra capital el nombre de Emanuel Beltrán, un clásico número “4” uruguayo nacido hace 27 años (cumple 28 el próximo 23 de enero) que surgió futbolísticamente del Defensor Sporting de su país, que brilló en Cerro Largo y que fue contratado por Estudiantes de La Plata.
En la última temporada, Beltrán defendió los colores de Instituto de Córdoba, donde disputó un total de 10 partidos (888 minutos) con la camiseta de la Gloria entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
Sin lugar en el proyecto deportivo del conjunto cordobés para este 2026, el uruguayo debía volver a Boston River de su país pero ante el interés de Colón tiene todo acordado para llegar a Santa Fe y sumarse al sabalero. Su arribo podría darse este mismo miércoles.
El uruguayo Beltrán jugó 10 partidos con Instituto en 2025.
Un campeón a Santa Fe
A la casi segura contratación de Beltrán, se sumó por estas horas la gestión por Mauro Peinipil, lateral volante sobre la banda derecha que viene de jugar en Independiente Rivadavia donde consiguió el título de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos en la gran final.
El futbolista de 26 años nacido en Madryn tuvo su debut profesional con la camiseta del Deportivo en el Federal A, logrando el ascenso a la Primera Nacional en 2021 y dando el salto a la Liga Profesional en 2023 con la camiseta de Barracas Central.
En la última temporada, el patagónico sumó 16 partidos con la casaca de la lepra mendocina, siendo alternativa por el sector derecho en el equipo de Alfredo Berti que llegó a Octavos de Final en el Apertura y que se coronó campeón de la Copa Argentina.
De concretarse las llegadas de Beltrán y Peinipil, Medrán tendría resuelto el puesto de lateral sobre el sector derecho, aunque sigue en la búsqueda de un volante por ese sector. Caídas las opciones de Franco García y de Tomás Fernández (jugarán en Newell’s y en Aldosivi respectivamente), la dirigencia de Colón y Colotto trabajan en silencio buscando sumar un futbolista más en ese puesto.
Mientras tanto, el entrenador sabalero sabe que jugadores como Marcioni o el mismo Nacho Lago pueden ocupar el carril, más allá de ser delanteros por naturaleza.
El plantel sabalero sigue con su preparación a la espera de más refuerzos.
El otro lugar de la cancha en el que el rojinegro intenta conseguir al menos un jugador más es en la zaga central y más precisamente en la zona izquierda. Con Barrios y Thaller en el plantel, y caída la negociación por Leonel González, Medrán entiende que necesita un defensor central de perfil zurdo. Por el momento, no se han conocido nombres concretos para cubrir esa vacante.
El último lugar a llenar pasa por el ataque, aunque la firme posibilidad de que arribe Lucas Cano más la negociación que sigue en pie por Alan Bonansea hagan que el del “9” no sea un puesto prioritario para el armado del nuevo Colón.