Torneo Proyección

Colón recibe a San Martín (SJ) con la intención de estirar su racha positiva

Tras lograr un valioso triunfo como visitante frente a Ferro en la jornada anterior, el equipo de reserva del Sabalero buscará sumar de a tres en casa este miércoles a las 15:00. El encuentro contará con el arbitraje principal de Joaquín García Casas.