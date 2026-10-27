El selectivo de Colón volverá a tener acción este miércoles en condición de local en el marco de la 15ª jornada del Torneo Proyección 2026. A partir de las 15:00, la reserva sabalera se medirá ante San Martín de San Juan en las instalaciones del Predio 4 de Junio, buscando cosechar un triunfo que le permita encarar con mejor cara el tramo final del certamen.
Colón recibe a San Martín (SJ) con la intención de estirar su racha positiva
Tras lograr un valioso triunfo como visitante frente a Ferro en la jornada anterior, el equipo de reserva del Sabalero buscará sumar de a tres en casa este miércoles a las 15:00. El encuentro contará con el arbitraje principal de Joaquín García Casas.
El conjunto rojinegro llega motivado tras reencontrarse con el triunfo en su última presentación. En la fecha pasada, el Sabalero logró una festejada victoria por 1 a 0 como visitante frente a Ferro Carril Oeste en Buenos Aires, gracias a la solitaria conquista anotada por el atacante Estanislao López.
A pesar de ese último festejo en Caballito, el elenco santafesino atraviesa un torneo irregular y necesita seguir sumando para salir del fondo. Colón se ubica en el puesto 16 de un total de 18 equipos en la Zona B, acumulando 11 puntos como resultado de tres triunfos, dos empates y nueve derrotas en lo que va de la competencia.
En frente estará un rival con un presente similar. San Martín de San Juan ocupa la 14° posición del grupo con 13 unidades, producto de tres triunfos, cuatro empates y siete caídas. El conjunto cuyano llega golpeado a Santa Fe tras caer 3 a 2 en condición de visitante frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en la jornada anterior.
Para la cita de este miércoles por la tarde en el predio ubicado a la vera de la Autopista, la AFA confirmó la terna arbitral encargada de impartir justicia: Joaquín García Casas será el juez principal, secundado por Lucas Burgos como asistente 1 y Alexis Torales en la función de asistente 2.