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Torneo Proyección 2026

Colón recibe a Independiente Rivadavia en busca de la recuperación y con la ratificación de Robledo en el banco

El Sabalero chocará este miércoles desde las 15 con el conjunto mendocino en el predio 4 de Junio por la decimotercera fecha del certamen de Reserva. Miguel El "Chueco" Robledo, cuya continuidad al frente del equipo quedó ratificada por la comisión directiva, buscará cortar la racha adversa y maquillar un flojo registro de 8 puntos sobre 36 disputados.

Colón recibe a Independiente Rivadavia en el predio. Colón recibe a Independiente Rivadavia en el predio.
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La Reserva de Colón volverá a tener acción oficial este miércoles por la tarde cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la decimotercera jornada del Torneo Proyección 2026. El encuentro dará inicio a partir de las 15:00 en las instalaciones del predio 4 de Junio, contando con el arbitraje de Nazareno Galeano.

Tiro libre para Colón en el partido de reserva.Colón y otro partido en el Torneo Proyección.

El conjunto rojiblanco atraviesa una campaña sumamente compleja desde los números y el funcionamiento. Hasta el momento, el Sabalero acumula apenas 8 unidades sobre 36 posibles, producto de una magra cosecha de 2 triunfos, 2 empates y 8 caídas. Tras la reciente derrota por 1 a 0 sufrida en Ezeiza ante Boca Juniors, el compromiso ante la Lepra mendocina asoma como una oportunidad impostergable para reencontrarse con la victoria.

Grito de gol en la reserva de Colón.Grito de gol en la reserva de Colón.

La antesala de este choque estuvo marcada por definiciones en la estructura del fútbol formativo sabalero. Durante la semana trascendió la posibilidad de que Miguel "Chueco" Robledo retornara a su función original dentro del área de captación de futbolistas. No obstante, la dirigencia de Colón ratificó al entrenador en su cargo, asegurando su continuidad al frente de la división Reserva para afrontar el tramo final del campeonato.

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