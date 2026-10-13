Torneo Proyección 2026

Colón recibe a Independiente Rivadavia en busca de la recuperación y con la ratificación de Robledo en el banco

El Sabalero chocará este miércoles desde las 15 con el conjunto mendocino en el predio 4 de Junio por la decimotercera fecha del certamen de Reserva. Miguel El "Chueco" Robledo, cuya continuidad al frente del equipo quedó ratificada por la comisión directiva, buscará cortar la racha adversa y maquillar un flojo registro de 8 puntos sobre 36 disputados.